Tramp u Kinu poveo šefove najmoćnijih američkih kompanija: Evo ko je s njim stigao u Peking

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) doputovao je u Peking na sastanak s predsjednikom Kine Si Đinpingom (Xi Jinping), a u njegovoj pratnji nalazi se grupa najutjecajnijih direktora američkih kompanija iz oblasti tehnologije, finansija, industrije i avijacije.

Očekuje se da će razgovori, osim o Iranu, obuhvatiti i trgovinu te razvoj umjetne inteligencije.

Spisak učesnika objavio je neimenovani zvaničnik Bijele kuće, koji nije bio ovlašten za javne izjave, prenosi AP.

Ilon Mask

Ilon Mask (Elon Musk), direktor Tesle i SpaceX-a, ranije je bio na čelu američkog Ministarstva za efikasnost vlade (DOGE) do proljeća 2025. godine, nakon čega je napustio funkciju prije ukidanja privremene agencije.

Mask, koji je i vlasnik društvene mreže X, ranije je imao javni sukob s Trampom, uključujući i optužbe bez dokaza o navodnom skrivanju informacija povezanih s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Kasnije je izrazio žaljenje zbog dijela objava na platformi X. Od tada je fokus ponovo usmjerio na Teslu i druge kompanije koje vodi. Tesla posluje i u Kini, koju je Mask ovom prilikom i posjetio.

Takođe se suočava s pravnim postupcima u Francuskoj koji se odnose na sadržaj objavljen na platformi X, uključujući optužbe za dezinformacije i sadržaj seksualnog zlostavljanja djece, kao i druge kontroverze vezane za sistem vještačke inteligencije Grok.

U isto vrijeme vodi se i sudski spor s direktorom OpenAI-ja Semom Altmanom (Sam Altman). Mask je u Kinu doputovao predsjedničkim avionom Air Force One zajedno s Trampom.

Tim Kuk

Tim Kuk (Tim Cook), izvršni direktor Applea, nalazi se u završnoj fazi svog mandata na čelu kompanije. Najavljeno je da će 1. septembra funkciju predati Džonu Ternusu (John Ternus), šefu hardverskog inženjeringa.

Tokom njegovog mandata, vrijednost Applea porasla je za više od 3,6 biliona dolara, prvenstveno zahvaljujući iPhoneu.

Kuk će nakon toga ostati u kompaniji kao izvršni predsjednik. Zbog globalnog lanca proizvodnje, Apple je često bio u središtu trgovinskih tenzija između SAD-a i Kine tokom Trampovih mandata.

Iako je Tramp insistirao na preseljenju proizvodnje iPhonea u SAD, Apple je dio proizvodnje za američko tržište prebacio u Indiju, uz dogovor o investicijama od oko 600 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države.

Džensen Huang

Džensen Huang (Jensen Huang), izvršni direktor Nvidije, posjetio je Peking nekoliko mjeseci nakon što je kompanija dobila uslovno odobrenje za izvoz određenih AI čipova u Kinu.

Prema novim pravilima američke administracije, izvoz je moguć uz stroge sigurnosne uslove, uključujući revizije i ograničenja upotrebe u vojne svrhe.

Nvidia mora osigurati i da se ne ugrozi domaće tržište SAD-a, dok Kina ne smije preći određene kvote u nabavci čipova. Napredniji modeli nisu obuhvaćeni odobrenjem.

Huang je također putovao s Trampom u predsjedničkom avionu.

Robert “Keli” Ortberg

Robert “Keli” Ortberg (Robert “Kelly” Ortberg), izvršni direktor Boeinga, imenovan je 2024. godine i trenutno vodi proces oporavka kompanije koja se suočava s finansijskim i regulatornim problemima.

Boeing je ranije bio pogođen trgovinskim tenzijama između SAD-a i Kine, uključujući carine koje su dodatno otežale izvoz aviona.

Ipak, kompanija je nastavila pregovore o velikim isporukama kineskim aviokompanijama.

Ostali članovi delegacije

U delegaciji se nalaze i:

Lari Fink (Larry Fink) – BlackRock

Stiven Švarcman (Stephen Schwarzman) – Blackstone

Brajan Sajks (Brian Sikes) – Cargill

Džejn Frejzer (Jane Fraser) – Citi

Džim Anderson (Jim Anderson) – Coherent

L. Lorens Kalp (H. Lawrence Culp) – GE Aerospace

Dejvid Solomon (David Solomon) – Goldman Sachs

Džejkob Tejsen (Jacob Thaysen) – Illumina

Majkl Mibah (Michael Miebach) – Mastercard

Dina Pauel Makormik (Dina Powell McCormick) – Meta

Sanjaj Mehrotra (Sanjay Mehrotra) – Micron

Kristijano Amon (Cristiano Amon) – Qualcomm

Rajen Mekinerni (Ryan McInerney) – Visa