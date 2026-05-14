Frenk Sinatra: 28. godišnjica smrti istinskog šoumena

Na današnji dan 1998. godine, u Los Anđelesu je od posljedica srčanog udara preminuo Frenk Albert Sinatra (Frank Sinatra), američki pjevač i filmski glumac, paradigma istinskog šoumena. Prvo muzičko iskustvo stekao je kao mladić, kada ga je, 1939. godine, na jednoj zabavi zapazio legendarni američki džez muzičar Tomi Dorsi (Tommy Dorsey) i angažirao kao pjevača u njegovom bendu. Nakon početnih uspjeha s bendom Sinatra je krenuo u solo vode. Zahvaljujući izuzetnom pjevačkom talentu, ali i šarmu i specifičnim performansima na nastupima, nizao je uspjehe i privlačio milione obožavatelja, naročito žene. U 1946. godini izdavačka kuća „Columbia Records“ objavljivala je po jednu Sinatrinu ploču mjesečno, a još je fascinantnije da su u to vrijeme njegove ploče prodavane u 10 miliona primjeraka godišnje, zbog čega su mu novinari nadjenuli nadimak "The Voice", odnosno „Glas“. Skandali i optužbe Prema nepisanom pravilu, da veliki uspjeh prate i veliki skandali i prozivke, ni Sinatru to nije zaobišlo. Naime, jedne novine prozvale su ga da prijateljuje s mafijaškim šefom Lakijem Lučanom (Lucky Lucianom), zbog čega ga je Odbor za protivameričke aktivnosti optužio za saradnju s mafijom i komunistima. Nakon toga mu otkazuju koncerte u Njujorku te slijedi raskid ugovora s izdavačkom kućom „Columbia Records“. Da bi sve bilo još teže, njegova veza s glumicom Avom Gardner postaje javni skandal, zbog čega se rastaje od supruge Nensi (Nancy), 1949. godine. Ali, cijelog života je punio stranice žute štampe svojim brakovima, avanturama, navodnim vezama s mafijom i sklonošću alkoholu. Autor stotinjak albuma Sinatra je svoju novu šansu za popularnost iskoristio nakon ponude da se okuša u filmskim vodama. Da je to bio pun pogodak, dokaz je osvajanje Oskara za najbolju sporednu ulogu u filmu „Odavde do vječnosti“, 1953. godine. Od tada se paralelno bavio glumačkim i pjevačkim poslom. Autor je stotinjak albuma, a s više od 150 miliona snimaka širom svijeta svrstan je među najpopularnije i najbolje prodavane muzičare u historiji. Američki muzički kritičar Robert Kristgau (Christgau) proglasio ga je najvećim pjevačem 20. stoljeća.

Engleski ljekar Edvard Džener primijenio vakcinu protiv velikih boginja 1796. - Engleski ljekar Edvard Džener (Edward Jenner) jednog osmogodišnjeg dječaka uspješno je vakcinisao protiv velikih boginja, položivši time temelj moderne imunologije. Ideju o vakcini protiv smrtonosne bolesti dobio je kad je dvadesetak godina ranije uočio da ljudi, zaraženi kravljim boginjama, ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemije. Poslije dvije decenije rada razvio je vakcinu koja je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od velikih boginja. 1900. - U Parizu otvorene Druge moderne olimpijske igre, na kojima je prvi put ženama dozvoljeno da učestvuju u takmičenju. 1912. - Umro švedski pisac Johan August Strinberg, najkontroverznija ličnost švedske književnosti. Bio je istovremeno naturalistički psiholog i folklorista, historičar i mistik. Ženu je smatrao prirodnim neprijateljem muškarca, a protivljenje emancipaciji žena, o čemu je pisao u novelama "Brakovi 1" i "Brakovi 2", antihrišćanstvo i naturalistički stil donijeli su mu mnogo glavobolja i sukoba. Ostala djela: romani "Služavkin sin", "Crvena soba", "Stanovnici Hemsea", "Odbrana jednog ludaka", "Gotske sobe", "Priče nadzornika karantina", "Pakao", "Na ostrvima", "Legende", "Crne zastave", drame "Majstor Uluf", "Otac", "Gospođica Julija", "Pljačkaši", "Zajmodavac", "Put u Damask 1-3", "Ples smrti", "Igra snova", "Oluja", novele "Novo carstvo". 1944. - Rođen Džordž Lukas (George Lucas), američki filmski reditelj, tvorac “Ratova zvijezda”, najznačajnija pojava u američkom filmu osamdesetih godina 20. stoljeća. Lukas je omiljeni holivudski reditelj, jer je jedini koji je, nakon što je dobio procent od zarade za komediju „Američki grafiti“, pozvao sve članove ekipe i podijelio im čekove u znak zahvalnosti za njihov trud. Isto je učinio i poslije uspjeha serijala naučno-fantastičnih filmova „Ratovi zvijezda“. Inspiraciju za ovu franšizu pronašao je u knjizi „The Hero with a Thousand Faces“ svog prijatelja Džozefa Kempbela (Joseph Campbella). Prema listi "Najbogatije poznate ličnosti u Americi 2018", koju je objavio američki poslovni magazin "Forbes", prvo mjesto zauzeo je Džordž Lukas, koji je „težak“ 5,4 milijarde dolara.

Muhamed Konjić, prvi kapiten reprezentacije BiH, slavi 56. rođendan 1970. - U Tuzli rođen Muhamed Konjić, bivši igrač i prvi kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Karijeru je počeo u fudbalskom klubu Sloboda 1989., a slavu je postigao igrajući za zlatnu generaciju Monaka, od 1997. do 1999. godine. Iz Monaka je prešao u Koventri Siti, gdje je dobio nadimak "Big Mo". Igračku karijeru završio je 2006. godine u Derbi Kauntiju. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 38 utakmica. Od najdražeg dresa se oprostio 16. avgusta 2006. godine u prijateljskom meču protiv reprezentacije Francuske na sarajevskom stadionu “Asim Ferhatović Hase” (Koševo). 1969. - Rođena Kejt Blančet (Cate Blanchett), australska glumica, koja je međunarodnu slavu stekla 1998. s filmom “Elizabeth”, u kojem je glumila kraljicu Elizabetu I. Poznata je i po ulogama vilinske kraljice Galadriel u trilogiji “Gospodar prstenova” i Ketrin Hepbern (Katharine Hepburn) u “Avijatičaru”, za koji je osvojila Oskara za najbolju sporednu glumicu. Ona i njen muž Endrju Apton (Andrew Upton) trenutno su umjetnički reditelji “Sydney Theatre Company”. Osim toga, imaju i filmsku produkcijsku kompaniju "Dirty Films". 1973. - Lansirana prva američka vasionska laboratorija "Skajlab 1". 1984. - Rođen Mark Zakerberg (Zuckerberg), američki programer i poduzetnik, vlasnik-direktor i glavni kreator najveće socijalno društvene internetske mreže Facebook, koja je osnovana kao privatno poduzeće 2004. godine. Američki magazin “Time” uvrstio je Marka u najutjecajnije ljude u svijetu 2008. godine, a uvršten je u kategoriju naučnici i mislioci, i to na visoko 52. mjesto od 101.

