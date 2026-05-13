Zelenski: Neka Tramp sa Sijem razgovara o kraju rata u Ukrajini

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da tokom sastanka s kineskim liderom Si Đinpingom (Xi Jinping) pokrene pitanje okončanja rata u Ukrajini.

- U stalnom smo kontaktu s našim američkim partnerima. Zahvalni smo im i nadamo se da će se pitanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine spomenuti tom prilikom kada predsjednik SAD-a bude u Kini - rekao je Zelenski u obraćanju na samitu zemalja srednje Evrope u Rumuniji.

Rat u Ukrajini u drugom planu

Zelenski već mjesecima poziva na jače diplomatske napore, uz posredovanje Vašingtona, kako bi se pronašlo rješenje za rat, ali je proces zapao u zastoj nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Prošle sedmice kratko primirje između Rusije i Ukrajine, koje su posredovale Sjedinjene Američke Države, prekinuto je međusobnim optužbama za kršenje dogovora.

Tramp je u srijedu stigao u Peking, u prvu posjetu jednog američkog predsjednika Kini u gotovo deset godina.

Reuters navodi da se očekuje kako će Tramp pokušati uticati na Kinu da ohrabri Iran ka dogovoru s Vašingtonom o okončanju sukoba, iako je ranije izjavio da mu kineska pomoć možda neće biti potrebna.

Samit u Bukureštu

Na samitu u Bukureštu Zelenski je razgovarao i o jačanju odbrane, posebno u segmentu zaštite od dronova.

Najavio je da će Kijev poslati stručnjake u Latviju kako bi pomogli u zaštiti njenog zračnog prostora, nakon navodnih incidenata s ukrajinskim dronovima koji su ušli iz pravca Rusije.

Ukrajina istovremeno nastoji dogovoriti širi sporazum o saradnji s Latvijom u oblasti dronske tehnologije.