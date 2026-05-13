Kuvajt napao iranski brod i zarobio posadu, Aragči se hitno oglasio

Iranski ministar vanjskih poslova Sejed Abas Aragči (Seyed Abbas Araghchi) oglasio se nakon ozbiljnog incidenta u Persijskom zaljevu, optužujući Kuvajt za napad na iranski brod i pritvaranje četvorice iranskih državljana.

Aragči je u objavi na društvenoj mreži X (bivši Tviter) direktno optužio kuvajtske vlasti za, kako tvrdi, nezakonitu akciju i pokušaj destabilizacije regiona, povezujući lokaciju incidenta s ranijim američkim vojnim aktivnostima u toj oblasti.

- U očiglednom pokušaju izazivanja razdora, Kuvajt je nezakonito napao iranski brod i pritvorio četvoricu naših državljana u Persijskom zaljevu. Ovaj nezakonit čin dogodio se u blizini ostrva koje su Sjedinjene Američke Države koristile za napade na Iran. Zahtijevamo hitno oslobađanje naših državljana i zadržavamo pravo na odgovor - poručio je Aragči.

Ovaj događaj dodatno je podigao tenzije u regionu, s obzirom na to da Teheran incident povezuje sa prisustvom američkih snaga i njihovim ranijim operacijama u tom području.

Iran je zatražio hitno puštanje uhapšenih državljana, uz upozorenje da zadržava pravo na odgovor, što dodatno komplikuje već napetu sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku.