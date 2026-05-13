Dok je svijet gledao u Iran, Saudijska Arabija tajno bombardovala još jednu državu

Saudijski borbeni avioni bombardovali su u Iraku ciljeve moćnih šiitskih milicija koje podržava Teheran, a osvetnički udari pokrenuti su i s teritorije Kuvajta, potvrdilo je više nezavisnih izvora. Ovi napadi dio su šireg vojnog odgovora u Zaljevu koji je uglavnom ostao neprimijećen tokom sukoba koji je zahvatio širi Bliski istok nakon zajedničkih izraelsko-američkih udara na Iran 28. februara.

Ti su napadi izazvali iranske uzvratne udare na zaljevske države i Izrael, što je uzdrmalo globalnu ekonomiju i dovelo do zatvaranja Hormuškog moreuza, ključnog prolaza za petinu svjetske nafte i utkapljenog prirodnog gasa, piše Reuters.

Udari na proiranske milicije

Informacije o napadima iz Saudijske Arabije i Kuvajta potiču od tri iračka sigurnosna i vojna zvaničnika, jednog zapadnog zvaničnika te još dvije osobe upućene u dešavanja. Saudijske zračne snage izvele su napade na ciljeve milicija povezanih s Iranom u blizini sjeverne granice kraljevstva s Irakom.

Prema riječima zapadnog zvaničnika, dio napada dogodio se oko 7. aprila, u vrijeme kada je na snazi bio prekid vatre između SAD-a i Irana. Gađane su lokacije s kojih su pokretani napadi bespilotnim letjelicama i projektilima na Saudijsku Arabiju i druge zaljevske države.

Pozivajući se na vojne procjene, irački izvori navode da su raketni napadi s kuvajtske teritorije na Irak izvedeni u najmanje dva navrata. Jedna serija udara u aprilu pogodila je položaje milicija u južnom Iraku, pri čemu je ubijeno nekoliko boraca i uništen objekat za komunikaciju i upravljanje dronovima koji je koristila proiranska milicija Kataib Hezbollah.

Nije bilo moguće utvrditi jesu li projektile iz Kuvajta ispalile kuvajtske oružane snage ili američka vojska, koja tamo ima značajno prisustvo. Američka vojska odbila je komentarisati slučaj, dok kuvajtsko ministarstvo informisanja i iračka vlada nisu odmah odgovorili na upite.

Saudijska Arabija napala i Iran

Zvaničnik saudijskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Saudijska Arabija teži deeskalaciji, suzdržanosti i "smanjenju napetosti u potrazi za stabilnošću, sigurnošću i prosperitetom regije", ali nije komentarisao napade u Iraku. Glasnogovornik iračkog Kataib Hezbolaha također nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Ranije je objavljeno da je Saudijska Arabija tokom sukoba izvela i direktne osvetničke udare na iransku teritoriju, što je bio prvi poznati takav slučaj. Slične napade na Iran izveli su i Ujedinjeni Arapski Emirati, potvrdile su tri osobe upoznate sa situacijom.

Međutim, stotine bespilotnih letjelica koje su ciljale Zaljev lansirane su iz Iraka, složni su svi izvori. Kanali na Telegramu povezani s milicijama tokom sukoba su više puta objavljivali da su napali ciljeve u zaljevskim državama, uključujući Saudijsku Arabiju i Kuvajt, no autentičnost tih tvrdnji nije nezavisno potvrđena.

Uporni napadi iz Iraka doveli su do toga da je strpljenje Saudijske Arabije i Kuvajta bilo na izmaku. Zbog prekograničnih napada Kuvajt je tokom sukoba tri puta pozivao na razgovor iračkog predstavnika, a protestovao je i zbog upada u svoj konzulat u Basri 7. aprila.

Odnosi Iraka i Zaljeva

Saudijska Arabija pozvala je iračkog ambasadora 12. aprila kako bi također izrazila protest zbog napada. Odnosi zaljevskih arapskih država s Irakom dugo su obilježeni nepovjerenjem. Veze su ozbiljno narušene 1990. godine kada su snage tadašnjeg iračkog predsjednika Saddama Husseina napale Kuvajt i ispalile projektile Scud na Saudijsku Arabiju, a napetosti su trajale decenijama.

Američka invazija na Irak 2003. godine produbila je zabrinutost Zaljeva jer je ojačala šiitske političke frakcije i oružane grupe usko povezane s Teheranom, čime je Irak postao ključno čvorište u iranskoj regionalnoj mreži posrednika. Zaljevske države su više puta optuživale Bagdad da ne uspijeva obuzdati te grupe, koje djeluju s velikom autonomijom.

Popuštanje napetosti između Irana i Saudijske Arabije 2023. godine, postignuto uz posredovanje Kine, budilo je nadu u širu regionalnu stabilizaciju. No, izbijanje rata ozbiljno je iskušalo ta postignuća, uvukavši zaljevske države u sukob koji su nastojale izbjeći i razotkrivši granice diplomatskog napretka.

Milicije nastavljaju s izviđanjem

U martu su Saudijska Arabija i Kuvajt diplomatskim putem upozorili Bagdad da zaustavi raketne napade i napade dronovima koje proiranske grupe izvode na njihove teritorije, tvrde dvojica iračkih sigurnosnih zvaničnika i jedan vladin savjetnik za sigurnost.

Iračke snage tvrde da su presrele some pokušaje napada, uključujući zapljenu raketnog lansera zapadno od Basre koji je bio usmjeren na saudijska energetska postrojenja.

Ipak, proiranske milicije nastavljaju s nadzornim letovima bespilotnih letjelica duž iračkih granica s Kuvajtom i Saudijskom Arabijom, provodeći izviđanje i dostavljajući obavještajne podatke Iranu, navode četiri iračka sigurnosna izvora i jedna osoba upućena u dešavanja.

- Prikupljaju informacije o tome šta je oštećeno, a šta još uvijek funkcioniše. Pripremaju se za sljedeći udar - rekao je jedan od izvora.