Mađarska deblokirala EU sankcije protiv izraelskih doseljenika

Evropska unija usvojila je nove restriktivne mjere protiv ekstremističkih izraelskih doseljenika koje se dovode u vezu s nasiljem i zastrašivanjem palestinskog stanovništva na okupiranoj Zapadnoj obali, potvrdila je visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kallas) nakon sastanka šefova diplomatija u Briselu.

Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje imovine i zabranu ulaska u zemlje članice EU, a obuhvataju i pojedince povezane s Hamasom, koji je na listi terorističkih organizacija Evropske unije.

Odluka je donesena nakon što je nova vlada Mađarske promijenila raniji stav i time omogućila deblokadu procesa koji je dugo bio u zastoju.

- Prešli smo iz dugotrajne političke blokade. Nasilje i ekstremizam uvijek imaju posljedice - poručila je Kalas, naglašavajući da je raniji veto vlade Viktora Orbana spriječavao usvajanje mjera.

Peter Mađar (Magyar), novi premijer Mađarske, kao prvi vanjskopolitički potez ukinuo je tu blokadu.

Portparol Ureda UN-a za ljudska prava Thameen Al-Kheetan ranije je djelovanje izraelskih doseljenika opisao kao "ilegalno širenje naselja" i pokušaj pripajanja dijelova okupirane Zapadne obale.

Na tom području živi oko tri miliona Palestinaca, dok međunarodna zajednica već godinama smatra izraelska naselja nezakonitim prema međunarodnom pravu.

EU je i ranije uvodila sankcije pojedincima i grupama povezanim s nasiljem nad Palestincima.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar (Saar) kritikovao je ovu odluku, navodeći da su sankcije politički motivisane.

- Izrael je stajao, stoji i nastavit će braniti pravo Jevreja da žive u srcu naše domovine - poručio je Sar.