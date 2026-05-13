Pedijatar optužen za silovanje i zlostavljanje djece u bolnici

Njemački pedijatar u bolnici u blizini Berlina optužen je za 130 seksualnih krivičnih djela, uključujući seksualno zlostavljanje i silovanje djece, od kojih su se mnogi dogodili u bolničkom okruženju, saopćili su tužioci u srijedu, javlja njemačka agencija dpa.

Pedijatar se nalazi u istražnom zatvoru od novembra

To uključuje, između ostalog, optužbe za teške oblike seksualnih napada na maloljetnike i silovanje, koje se navodno dešavalo tokom 12-godišnjeg perioda koji završava u novembru 2025., izjavilo je državno tužilaštvo u Potsdamu.

Pedijatar se nalazi u istražnom zatvoru od novembra, a tužioci navode kao razlog rizik od ponavljanja krivičnog djela.

Zlostavljanje u bolnici u Rathenowu

U januaru je objavljeno da je ljekar navodno seksualno zlostavljao dijete na svom radnom mjestu, u bolnici u Rathenowu, zapadno od Berlina. Nakon prijave majke djeteta policija je izvršila pretres, a istražitelji su zaplijenili brojne uređaje za pohranu podataka.

Tužilaštvo u Potsdamu potom je istraživalo da li ima još žrtava. Prema navodima tužilaštva, do 130 prijestupa navodno je počinjeno između početka decembra 2013. i novembra 2025.

- Optuženog se tereti da je većinu krivičnih djela počinio tokom obavljanja svojih profesionalnih dužnosti - naveli su iz tužilaštva.