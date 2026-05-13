SAD gradi kupolu s 7.800 satelita: Koštat će nevjerovatnih 1,2 biliona dolara kako bi se odbranila od dvije države

"Zlatna kupola" američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) mogla bi se pokazati znatno skupljom nego što se prvobitno mislilo.

Novi izvještaj nestranačkog Kongresnog budžetskog ureda (CBO) procjenjuje da će postavljanje i korištenje sistema protivraketne odbrane "Zlatna kupola" u periodu od 20 godina koštati nevjerovatnih 1,2 biliona dolara, što je znatno više od ranijih procjena, kako je ranije prenio CNN.

Brz rast troškova

To je, također, dvostruko više od procjene CBO-a iz prošle godine, koja je iznosila 542 milijarde dolara, i čak sedam puta više od brojke koju je Bijela kuća navela kada je projekat najavljen u maju 2025. godine (175 milijardi dolara).

Takozvana "Zlatna kupola za Ameriku" (GDA) zamišljena je kao štit koji bi štitio Sjedinjene Američke Države od balističkih i hipersoničnih raketa i drugih zračnih prijetnji. Sistem bi sadržavao napredne satelite za praćenje raketa, kao i presretače u svemiru — satelite sposobne da obaraju rakete usmjerene ka SAD-u, koji bi po planu američkih Svemirskih snaga trebali biti spremni do 2028. godine.

Međutim, ti okvirni zaključci su u osnovi sve što je poznato; detalji arhitekture sistema nisu objavljeni. Zbog toga je CBO morao napraviti vlastitu procjenu troškova, popunjavajući praznine u izvršnoj uredbi iz 2025. godine kojom je predviđena izgradnja "Zlatne kupole".

"Nacionalni sistem protivraketne odbrane koji posjeduje sposobnosti uglavnom u skladu s onima navedenim u izvršnoj uredbi koštao bi 1,2 biliona dolara za razvoj, raspoređivanje i operativno funkcionisanje tokom 20 godina, procjenjuje CBO", navodi se u izvještaju od 12 stranica.

Četiri sloja presretača

Taj zamišljeni sistem ima četiri sloja presretača, od kojih je jedan svemirski.

"Sistem NMD također uključuje dodatne senzore, komunikacijske sisteme i sisteme za upravljanje borbom kako bi se koordinisalo zajedničko djelovanje među slojevima", navodi se u izvještaju. "Slojevita struktura cjelokupnog sistema omogućila bi istovremeno djelovanje protiv više projektila koje lansira protivnik. Svaki sloj mogao bi djelovati nezavisno ako bi komunikacija s nacionalnim komandnim i kontrolnim sistemima bila poremećena".

Najveći dio cijene od 1,2 biliona dolara odnosio bi se na troškove nabavke — razvoj, izgradnju i implementaciju presretača i sistema za praćenje, kao i istraživanja za unapređenje sistema.

- Najskuplja komponenta je presretački sloj baziran u svemiru, koji čini oko 70 posto troškova nabavke i 60 posto ukupnih troškova - navodi CBO.

7.800 satelita

Taj svemirski sloj u CBO-ovoj verziji "Zlatne kupole" sastoji se od 7.800 satelita u gotovo polarnoj niskoj Zemljinoj orbiti — dovoljno letjelica "da se uključe u napad od 10 gotovo istovremeno lansiranih interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) tokom njihove faze lansiranja. Sposobnost lansiranja do 10 ICBM u brzom slijedu smatra se reprezentativnom za sposobnosti regionalnog protivnika", navodi se u izvještaju.

"Regionalni protivnik" označava državu s ograničenim vojnim kapacitetima — na primjer Sjevernu Koreju, čiji nuklearni arsenal rapidno raste. Izvještaj također razmatra i "ravnopravne ili gotovo ravnopravne protivnike" — države vojno jednake Sjedinjenim Državama, poput Kine i Rusije.

U izvještaju se navodi da je ukupna procjena od 1,2 biliona dolara znatno veća od one koju su nedavno iznijeli zvaničnici Ministarstva odbrane (DoD) — 185 milijardi dolara u narednih 10 godina.

- Ta razlika sugeriše ili da je stvarna arhitektura GDA ograničenija od nominalnog NMD sistema CBO-a ili da Ministarstvo odbrane očekuje značajno finansiranje iz drugih budžetskih izvora za GDA (ili oboje) - navodi se.

- Na primjer, nabavka presretača mogla bi se finansirati direktno kroz budžete vojnih službi za raketnu odbranu umjesto iz fonda GDA.

Potpuna zaštita – neprocjenjiva

Prema izvještaju, skupi model koji je CBO analizirao mogao bi "u potpunosti odgovoriti" na napad regionalnog protivnika.

- Međutim, sistem bi mogao biti preopterećen masovnim napadom koji bi izveo ravnopravni ili gotovo ravnopravni protivnik - navodi se.

- Također, 'potpuno angažovanje' nije isto što i 'potpuni poraz', jer nijedan odbrambeni sistem ne funkcioniše savršeno svaki put.

Zaključuje se da bi potpuna zaštita bila izuzetno skupa — praktično neprocjenjiva u oba značenja te riječi.