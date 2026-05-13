MASOVNI NAPAD

Rusija satima bombarduje Ukrajinu, pogođeni gradovi širom zemlje: Ima mrtvih i ranjenih

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je riječ o jednom od najdužih napada od početka invazije

M. Až.

prije 1 sat 4 minute

Rusija je danas poslijepodne pokrenula masovan i dugotrajan kombinovani napad na kritičnu i civilnu infrastrukturu širom Ukrajine, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je riječ o jednom od najdužih napada od početka invazije.

Prema njegovim riječima, od jutros je lansirano najmanje 800 dronova, dok novi talasi bespilotnih letjelica i dalje pristižu. U napadima je poginulo najmanje šest osoba, dok su desetine ranjene, među njima i djeca.

Prve sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se oko 11 sati po lokalnom vremenu, nakon čega su vlasti u centralnoj, zapadnoj i južnoj Ukrajini prijavile eksplozije i djelovanje protivvazdušne odbrane.

Najmanje jedan ukrajinski sistem za praćenje zabilježio je oko 200 dronova tipa Shahed u ukrajinskom vazdušnom prostoru, piše The Kyiv Independent. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo oko podneva je detektovalo osam grupa dronova koje su i dalje bile u letu, uključujući novu eskadrilu koja je pristizala iz Crnog mora.

Zelenski je ocijenio da Moskva ovim napadom namjerno pokušava "pokvariti cjelokupnu političku atmosferu" tokom posjete američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) Kini.

Govoreći na samitu u Rumuniji, Zelenski je pozvao Trampa da tokom sastanka s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping) pokrene pitanje okončanja rata.

- U stalnom smo kontaktu s našim američkim partnerima. Zahvalni smo im i nadamo se da će se pitanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine spomenuti i tom prilikom kada američki predsjednik bude u Kini - rekao je Zelenski.

Napadi širom Ukrajine

Talasi dronova pogodili su brojne ukrajinske regije.

U zapadnoj Rivnenskoj oblasti ruski dron pogodio je stambenu zgradu, pri čemu su poginule tri osobe, a šest ih je ranjeno.

U susjednoj Volinskoj oblasti napadnuti su Luck i Kovel, gdje je povrijeđeno najmanje pet osoba. U Lucku je pogođena nestambena zgrada, dok je u Kovelu oštećena stambena zgrada u blizini objekta kritične infrastrukture.

U Čerkaskoj oblasti povrijeđene su tri osobe, dok su u Hmeljnickoj oblasti još tri osobe hospitalizovane u stabilnom stanju.

U napadu na Odesu ranjene su najmanje dvije osobe, a izbio je i požar koji je zahvatio nekoliko automobila. Krhotine drona pale su na krov devetospratnice, izvijestio je guverner Oleh Kiper (Oleh Kiper).

Po prvi put od početka rata meta napada bio je i Užgorod u Zakarpatskoj oblasti, u blizini granica sa Slovačkom i Mađarskom.

U Lavovskoj oblasti pogođen je objekat kritične infrastrukture u gradu Žovkva, koji je ostao bez električne energije.

U Ivano-Frankivsku pogođena je stambena zgrada, ali detalji o eventualnim žrtvama nisu objavljeni.

Krhotine oborenog drona pale su i u kijevskoj četvrti Obolon, no nije bilo prijavljenih povrijeđenih.

Ruska taktika i upozorenje obavještajaca

Ukrajinska obavještajna služba HUR saopštila je da je Rusija pokrenula "kombinovani, produženi vazdušni napad" s ciljem preopterećenja ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Prvi talas činili su brojni dronovi, a obavještajci upozoravaju da bi mogli uslijediti i napadi krstarećim i balističkim projektilima.

Zelenski je upozorio da Rusija raketnim udarima nakon talasa dronova pokušava izazvati "što više tuge i boli".

Napadi su teško pogodili i ukrajinsku željezničku infrastrukturu, gdje su tokom dana zabilježena 23 udara.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin izjavio je da su ekipe uspjele zaustaviti i evakuisati vozove, čime su spriječene žrtve među putnicima.

Ipak, dvojica željezničkih radnika poginula su dok nisu bili na dužnosti.

U napadima su oštećene lokomotive, vagoni, depoi i mostovi, ali je željeznički saobraćaj nastavljen.

Saradnja s Latvijom

Na samitu u Bukureštu ukrajinski predsjednik govorio je i o jačanju odbrane od dronova.

Najavio je da će Kijev poslati stručnjake u Latviju kako bi pomogli u zaštiti vazdušnog prostora te zemlje, nakon što su, prema navodima ukrajinskih vlasti, dronovi koji su ušli iz Rusije pogodili infrastrukturu u toj državi.

Zelenski je dodao da Ukrajina želi potpisati i širi sporazum o saradnji s Latvijom u oblasti bespilotnih letjelica.

# RUSIJA
# UKRAJINA
