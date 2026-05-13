Rusija satima bombarduje Ukrajinu, pogođeni gradovi širom zemlje: Ima mrtvih i ranjenih

Rusija je danas poslijepodne pokrenula masovan i dugotrajan kombinovani napad na kritičnu i civilnu infrastrukturu širom Ukrajine, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je riječ o jednom od najdužih napada od početka invazije.

Prema njegovim riječima, od jutros je lansirano najmanje 800 dronova, dok novi talasi bespilotnih letjelica i dalje pristižu. U napadima je poginulo najmanje šest osoba, dok su desetine ranjene, među njima i djeca.

Prve sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se oko 11 sati po lokalnom vremenu, nakon čega su vlasti u centralnoj, zapadnoj i južnoj Ukrajini prijavile eksplozije i djelovanje protivvazdušne odbrane.

Najmanje jedan ukrajinski sistem za praćenje zabilježio je oko 200 dronova tipa Shahed u ukrajinskom vazdušnom prostoru, piše The Kyiv Independent. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo oko podneva je detektovalo osam grupa dronova koje su i dalje bile u letu, uključujući novu eskadrilu koja je pristizala iz Crnog mora.

Zelenski je ocijenio da Moskva ovim napadom namjerno pokušava "pokvariti cjelokupnu političku atmosferu" tokom posjete američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) Kini.

Govoreći na samitu u Rumuniji, Zelenski je pozvao Trampa da tokom sastanka s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping) pokrene pitanje okončanja rata.

- U stalnom smo kontaktu s našim američkim partnerima. Zahvalni smo im i nadamo se da će se pitanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine spomenuti i tom prilikom kada američki predsjednik bude u Kini - rekao je Zelenski.

Napadi širom Ukrajine

Talasi dronova pogodili su brojne ukrajinske regije.

U zapadnoj Rivnenskoj oblasti ruski dron pogodio je stambenu zgradu, pri čemu su poginule tri osobe, a šest ih je ranjeno.

U susjednoj Volinskoj oblasti napadnuti su Luck i Kovel, gdje je povrijeđeno najmanje pet osoba. U Lucku je pogođena nestambena zgrada, dok je u Kovelu oštećena stambena zgrada u blizini objekta kritične infrastrukture.

U Čerkaskoj oblasti povrijeđene su tri osobe, dok su u Hmeljnickoj oblasti još tri osobe hospitalizovane u stabilnom stanju.