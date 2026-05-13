Zelenski: Rusija izvela jedan od najvećih napada od početka rata, lansirano najmanje 800 dronova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija izvela jedan od najvećih i najdužih napada od početka rata, lansiravši najmanje 800 dronova širom Ukrajine.

Prema njegovim riječima, u napadima je poginulo šest osoba, dok su desetine ljudi povrijeđene u više ukrajinskih oblasti.

"Sigurno se ne može nazvati slučajnošću to što se jedan od najdužih masovnih ruskih napada na Ukrajinu dešava upravo u vrijeme kada je američki predsjednik stigao u posjetu Kini, od koje se mnogo očekuje. U ovom teškom geopolitičkom trenutku Rusija očigledno pokušava da poremeti cjelokupnu političku atmosferu i skrene pažnju na svoje zlo", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

"Rusi pokretali talase šaheda"

Zelenski je naveo da su ruske snage tokom cijelog dana pokretale "talase šaheda", posebno ciljajući regije u blizini granica zemalja NATO-a, prenosi Tanjug.

- Udari su već zabilježeni u Zakarpatju, Lavovskoj oblasti, Volinju, kao i u Ivano-Frankivskoj i Rivnenskoj oblasti. Nažalost, pogođeni su i drugi regioni - Vinjička, Černovička, Hmeljnička, Dnjepropetrovska, Kirovogradska, Zaporoška, Žitomirska, Kijevska, Nikolajevska, Odeska, Sumska, Čerkaska, Harkovska i Hersonska oblast - saopštio je Zelenski.

Kako je dodao, među povrijeđenima ima i djece.

Napadi u toku

- Od ponoći je lansirano najmanje 800 ruskih dronova, a napad je i dalje u toku, uz dodatne dronove koji ulaze u vazdušni prostor naše zemlje - rekao je ukrajinski predsjednik.

Istakao je da Rusija pokušava preopteretiti sisteme protivvazdušne odbrane i nanijeti "što više tuge i bola" ukrajinskom narodu.