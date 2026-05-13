Putin može napasti koga god želi: Državna duma usvojila zakon koji mu daje odriješene ruke za ratovanje!

Ruska Državna duma usvojila je u srijedu prijedlog zakona kojim se predsjedniku Vladimiru Putinu omogućava da naredi vojne operacije u inostranstvu pod izgovorom zaštite ruskih državljana.

Prema novom zakonu, Moskva će imati zakonsku mogućnost da šalje trupe u druge države radi zaštite ruskih građana koji su uhapšeni, pod istragom, na suđenju ili, kako navode ruske vlasti, izloženi zlostavljanju od stranih država, međunarodnih sudova i organizacija čiji Rusija nije član, prenosi Politico.

"Odgovor na pritiske"

Predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin izjavio je da je riječ o odgovoru na, kako tvrdi, pritiske Zapada.

- Zapadna pravda pretvorila se u represivnu mašinu za suzbijanje odluka koje nisu u skladu s onima koje nameću evropski zvaničnici. U ovim okolnostima važno je učiniti sve kako bismo zaštitili naše građane u inostranstvu - rekao je Volodin.

Vladimir Putin sada ima rok od 14 dana da potpiše zakon kako bi stupio na snagu.

Tokom ove godine više evropskih obavještajnih službi označilo je Rusiju kao direktnu prijetnju Zapadu i NATO savezu. Zvaničnici odbrane Evropske unije i pojedini zakonodavci strahuju da bi Kremlj naredne godine mogao iskoristiti za testiranje odlučnosti Zapada i vojnog saveza.

Kako je ranije objavio Politico, trojica evropskih političara upoznatih s internim razgovorima navela su da bi taj period mogao trajati dok je Donald Tramp predsjednik SAD-a i dok evropske države ne ojačaju vlastite vojne kapacitete.

Opravdanja za invaziju

Moskva je i invaziju na Ukrajinu 2022. godine djelimično pravdala potrebom zaštite stanovništva koje govori ruski jezik, a koje Kremlj smatra svojim sunarodnicima. Ruske vlasti tvrdile su da je Kijev godinama kršio njihova prava te i dalje insistiraju na vraćanju ruskog jezika i Ruske pravoslavne crkve na državni nivo u Ukrajini kao dijela eventualnog mirovnog sporazuma.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošlog mjeseca upozorio je da bi baltičke države mogle postati naredna meta Moskve ukoliko Ukrajina ne dobije dovoljnu podršku Zapada. Međutim, Estonija je kasnije odbacila takve procjene.