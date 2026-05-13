Si smatra da u pregovore s Trampom ulazi iz pozicije snage, SAD bi mogla ponuditi veliki ustupak

Iako zvaničnici Trampove administracije tvrde da američka politika prema Tajvanu ostaje nepromijenjena, raste zabrinutost da bi američki predsjednik mogao oslabiti položaj demokratskog ostrva sa više od 23 miliona stanovnika, namjerno ili nenamjerno.

Vašington godinama održava bliske neformalne odnose s Tajvanom i prodaje mu napredno naoružanje uz podršku i demokrata i republikanaca, ali namjerno ostavlja nejasnim da li bi vojno intervenisao u slučaju kineskog napada, piše CNN .

Prema dugogodišnjoj politici “Jedne Kine”, SAD priznaje kineski stav da je Tajvan dio Kine, ali nikada nije službeno priznao pravo kineskih komunista da upravljaju samoupravnim ostrvom.

Iako tajvanski zvaničnici javno poručuju da vjeruju u čvrsto partnerstvo sa SAD-om, dio sadašnjih i bivših američkih zvaničnika i analitičara strahuje da bi Tramp, poznat po transakcijskom pristupu politici, mogao ponuditi određene ustupke Kini kada je riječ o Tajvanu, posebno ukoliko bude tražio kinesku pomoć u pregovorima o završetku rata s Iranom.

Dok se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ove sedmice sastaje s kineskim predsjednikom Sijem Đinpingom (Xi Jinping) u Pekingu, Tajvan s velikom pažnjom prati razvoj događaja i pokušava procijeniti hoće li tokom razgovora biti otvoreno pitanje statusa ostrva i američke prodaje oružja Tajpeju.

Tramp i Si su i ranije razgovarali o Tajvanu. Tramp je prošle godine izjavio da mu je Si obećao da neće izvršiti invaziju dok je on predsjednik SAD-a. Prema više izvora upoznatih s pripremama sastanka, očekuje se da će pitanje Tajvana ponovo biti otvoreno tokom razgovora dvojice lidera.

Američki predsjednik dodatno je izazvao zabrinutost kada je potvrdio da će sa kineskim predsjednikom razgovarati i o američkoj prodaji oružja Tajvanu.

- Razgovarat ćemo o tome. Predsjednik Si ne želi da to radimo. I razgovarat ćemo o tome - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu.

Trampova administracija još nije formalno odobrila paket prodaje oružja Tajvanu vrijedan oko 14 milijardi dolara. Peking se godinama protivi američkim isporukama oružja ostrvu.

Dvostranačka grupa američkih senatora uputila je Trampu pismo pred put u Kinu, tražeći da Kongresu službeno potvrdi kako je prodaja oružja Tajvanu odobrena.

Kina smatra da pregovara iz pozicije snage

- Morate jasno staviti do znanja Pekingu da američka podrška Tajvanu nije predmet pregovora - poručili su senatori.

Jedan visoki američki zvaničnik podsjetio je da je administracija prošlog decembra odobrila više od 11 milijardi dolara vrijednu prodaju oružja Tajvanu, što predstavlja jednu od najvećih isporuka u historiji.

Bivši visoki američki zvaničnik rekao je da bi Si tokom sastanka mogao pokušati dobiti određene ustupke od Trampa koje bi Kina kasnije predstavila kao veliku diplomatsku pobjedu.

- To bi moglo uključivati kritikovanje Tajvana ili tajvanskog predsjednika, ili prešutni dogovor da SAD neće nastaviti s narednim velikim paketom prodaje oružja Tajvanu - rekao je on.

Prema njegovim riječima, takav potez poslao bi snažnu poruku Tajpeju. Kina smatra da u pregovore ulazi iz pozicije snage, a kineski izvori tvrde da je višemjesečni sukob između SAD-a i Irana dodatno ojačao pregovaračku poziciju Pekinga.

Povratak Tajvana pod kinesku vlast jedan je od ključnih dugoročnih ciljeva Sija Đinpinga, a vlasti u Tajpeju pažljivo prate svaki signal sa sastanka u Pekingu.

Tajvanski zvaničnici priznaju zabrinutost

Tajvanski ministar vanjskih poslova Lin Čija-lung (Lin Chia-lung) izjavio je da i dalje vjeruje u odnose sa SAD-om te naglasio da je Vašington više puta uvjeravao Tajpej kako se politika prema Tajvanu neće mijenjati.

- Između ostalog, nadamo se da summit Tramp-Si neće donijeti nikakva iznenađenja kada je riječ o Tajvanu - rekao je Lin.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Fransoa Vu (Francois Wu) bio je još direktniji.

- Ono čega se najviše bojimo jeste da Tajvan postane dio pregovora između Sija Đinpinga i predsjednika Trampa - izjavio je krajem aprila za Bloomberg.

- Zabrinuti smo i moramo spriječiti da se to dogodi - dodao je.

Tajvanski sigurnosni zvaničnik rekao je za CNN da je Tajvan prije puta dobio američka uvjeravanja.

- Američki zvaničnici posljednjih dana više puta su potvrdili snažnu podršku Tajvanu. Najveći rizik za Tajvan nije sam Tramp, nego Kina - naveo je izvor.

Si bi mogao povući paralelu s Ukrajinom

Prema više izvora upoznatih s očekivanjima američkih i tajvanskih zvaničnika, Si će gotovo sigurno pokušati objasniti Trampu zašto Tajvan pripada Kini.

Kineski predsjednik više puta je poručio da je “ujedinjenje” Tajvana s Kinom nezaustavljivo te nikada nije isključio mogućnost upotrebe sile.

Jedan od izvora tvrdi da bi Si mogao pokušati iskoristiti Trampovu sklonost argumentima ruskog predsjednika Vladimira Putina o Ukrajini kako bi povukao paralelu s Tajvanom.

Kina već godinama tvrdi da je upravo Tajvan “najveći rizik” u odnosima sa SAD-om.

Kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji (Wang Yi) krajem aprila poručio je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju (Marco Rubio) da SAD mora “poštovati svoja obećanja” i “donijeti ispravne odluke” kako bi se otvorio prostor za saradnju Pekinga i Vašingtona.

Rubio je prošle sedmice izjavio da američka politika prema Tajvanu “ostaje nepromijenjena”.

- Ne mislim da će Tajvan biti glavna tema našeg putovanja, ali će se sigurno razgovarati i o tome - rekao je Rubio.

Tajvan se priprema za mogući napad

Prema Zakonu o odnosima s Tajvanom, SAD je zakonski obavezan pomoći Tajvanu u odbrani. Ipak, dio američkih i tajvanskih zvaničnika godinama strahuje da bi Tramp mogao koristiti Tajvan kao pregovarački adut u pokušaju postizanja velikog dogovora s Kinom.

Tajvan proizvodi ključne komponente za umjetnu inteligenciju i odbrambene tehnologije koje koriste i Sjedinjene Američke Države.

Vlasti u Tajpeju posljednjih mjeseci pokušavaju pokazati da preuzimaju veću odgovornost za vlastitu odbranu, posebno nakon što je Tramp više puta kritikovao američke saveznike zbog nedovoljnog ulaganja u vojsku.

Tajvanski zvaničnici redovno komuniciraju s američkom vojskom preko komande INDOPACOM, koja ostaje važan komunikacijski kanal bez obzira na promjene prioriteta u Bijeloj kući.

Istovremeno, Tajpej je zabrinut zbog smanjenja američkih zaliha oružja, što bi moglo utjecati na isporuku sistema koje je Tajvan već kupio.

CNN je ranije objavio da su američke zalihe ključnih projektila značajno smanjene tokom rata s Iranom te da postoji opasnost od nestašice municije u slučaju novog velikog sukoba u narednim godinama.

Analiza Centra za strateške i međunarodne studije pokazala je da trenutne američke zalihe više nisu dovoljne za ozbiljan sukob s protivnikom poput Kine i da bi mogle proći godine prije nego što budu obnovljene na nivo prije rata.

Tajvanski parlament prošle sedmice odobrio je dodatnih 25 milijardi dolara za odbranu, što je ipak manje od 40 milijardi koliko je tražila vlada.

Iako nema znakova da je kineska invazija neposredna, Tajvan se aktivno priprema za mogućnost napada dok Kina nastavlja vojne vježbe oko ostrva.

Uprkos zabrinutosti, dio analitičara ostaje optimističan. Pjero Toci (Piero Tozzi) iz instituta America First Policy Institute izjavio je da Tramp “razumije koliko je Tajvan važan”.

- To je zapravo prva linija naše odbrane i odbrane domovine. Mislim da Tajvan nema razloga za strah - poručio je Toci.