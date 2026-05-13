Tužilac zatražio sedmogodišnju zatvorsku kaznu za Sarkozija

Kancelarija javnog tužioca zatražila je danas sedmogodišnju zatvorsku kaznu za bivšeg francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy) u okviru žalbenog postupka koji se vodi zbog optužbi za nezakonito finansiranje njegove predsjedničke kampanje novcem iz Libije.

Nakon dvomjesečnog saslušanja pred Apelacionim sudom u Parizu, postupak bi trebalo da bude okončan za dvije sedmice, nakon završnih riječi advokata deset optuženih, među kojima su i pravni zastupnici Sarkozija, prenosi "Figaro".

U slučaju eventualne osuđujuće presude, bivši francuski predsjednik, koji tvrdi da "ni jedan jedini cent" libijskog novca nije korišten u njegovoj kampanji 2007. godine, imao bi pravo žalbe Kasacionom sudu.

Zahtjev tužilaštva za kaznu od sedam godina zatvora za dvije godine je viši od sankcije koja mu je ranije izrečena u septembru.

Iako je tada osuđen za udruživanje radi počinjenja krivičnog djela, tužilaštvo sada traži da Apelacioni sud proglasi Nikolasa Sarkozija krivim po svim tačkama optužnice, uključujući korupciju, nezakonito finansiranje pobjedničke predsjedničke kampanje i primanje ukradenih libijskih javnih sredstava.