Tramp ostavio potpredsjedniku tajno pismo: "Ako me ubiju, sravni ih sa zemljom"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) navodno je ostavio tajne smjernice potpredsjedniku Džej Di Vensu (J. D. Vance) u Ovalnom uredu. Riječ je o uputama koje se, prema tvrdnjama, aktiviraju isključivo u slučaju da aktuelni predsjednik umre tokom mandata, a uključuju i procedure za odgovor u slučaju atentata.

Prema riječima zvaničnika za borbu protiv terorizma Sebastijana Gorka, dokumenti koje je pripremio Donald Tramp bit će predati Džej Di Vensu ukoliko on bude morao preuzeti predsjedničku funkciju. Gorka je to izjavio u intervjuu za američki list "New York Post".

Rukom napisano pismo

Kako je navedeno, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država također bi dobio i rukom napisano pismo koje se čuva u ladici radnog stola u Ovalnom uredu, u kojem su, prema tvrdnjama, precizno definisana pravila postupanja u slučaju osvete nakon uspješnog atentata.

Govoreći o sigurnosnim prijetnjama, Tramp je u prošlosti već bio meta više pokušaja atentata i, prema navodima, suočavao se s ozbiljnim prijetnjama iz Irana nakon ubistava visokih vojnih komandanata. Sebastijan Gorka naveo je da postoje jasni protokoli i za situaciju u kojoj bi Kina ili drugi strani akter pokušao izvršiti napad.

- Imamo protokole, vjerujte mi. Nisu za javnost, ali imamo protokole - rekao je Gorka.

Jasne instrukcije

Na početku godine Tramp je izjavio da je ostavio jasne instrukcije da Iran bude "potpuno uništen" ukoliko on bude ubijen.

Donald Tramp je upravo sletio u Kinu, ključnog saveznika Irana, gdje su značajno pojačane sigurnosne mjere zbog njegove posjete. Očekuje se da će on razgovarati s predsjednikom Kine, Xi Jinpingom, o ratu u Iranu, trgovinskim odnosima, umjetnoj inteligenciji i drugim važnim globalnim pitanjima. Glavni zvaničnik za borbu protiv terorizma zasugerirao je da bi Kina mogla naškoditi predsjedniku tako što bi nešto pustila u zrak, nakon čega bi se on razbolio poslije 30 dana.

- On je jedini koji stoji između njih i svjetske dominacije, tako da imaju sve razloge da ga eliminiraju - dodao je Gorka. Ipak, on ističe da ne očekuje takav razvoj događaja te smatra da je američki lider trenutno na sigurnom.