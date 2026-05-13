NARGES MOHAMADI

Iranskoj nobelovki zdravlje se naglo pogoršava, ljekari upozoravaju: "Ne smije se vratiti u zatvor"

Narges Mohamadi. AP

M. Až.

prije 54 minute

Zdravstveno stanje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi znatno se pogoršalo zbog napredovanja vaskularne bolesti, saopćila je u srijedu njena fondacija. Mohammadi je bila zatvorena u iranskom gradu Zandžan, a u nedjelju je prebačena u bolnicu u Teheranu.

Medicinski tim koji liječi Mohammadi saopćio je da je "dio centralnog nervnog sistema u mozgu odgovoran za autonomnu kontrolu i preciznu regulaciju krvnog pritiska pretrpio funkcionalno oštećenje". Pedesetčetverogodišnjakinja je trenutno hospitalizovana, a njeni ljekari naglasili su da se "ne smije vratiti u zatvorsko okruženje zbog svoje fizičke nesposobnosti da izdrži daljnje stresne uslove".

Mohammadi je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za svoju borbu protiv ugnjetavanja žena i smrtne kazne u Iranu, kao i za posvećenost ljudskim pravima i slobodi. S obzirom na to da je tada bila u zatvoru, nagradu su u njeno ime primila njena djeca.

# IRAN
# NARGES MOHAMMADI
