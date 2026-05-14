Si Đinping i Tramp održali uvodne govore: "Svijet je došao do nove prekretnice"

Kineski čelnik Si Đinping (Xi Jinping) i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) dali su uvodne izjave uoči svog bilateralnog sastanka, održanog u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

Si je uvodno govorio o turbulentnoj situaciji u svijetu, ocijenivši da je svijet "došao do nove prekretnice".

- Pitanje je sada mogu li Kina i Sjedinjene Države nadići takozvanu "Tukididovu zamku" i utrti novi put za odnose velikih sila - izjavio je Si, referirajući se na teoriju o tendenciji sukoba kada sila u usponu zaprijeti postojećoj sili.

- Trebamo biti partneri, a ne protivnici. Trebamo raditi na obostranom uspjehu, zajedno napredovati i stvoriti ispravan put za suživot velikih zemalja u novom dobu - dodao je kineski čelnik.

Donald Tramp je sa svoje strane pozdravio njihov "fantastičan odnos" i poručio da gaji "veliko poštovanje" prema Siju i Kini, nazvavši kineskog predsjednika "velikim vođom".

Dodao je kako se američko izaslanstvo raduje raspravi o uzajamnoj trgovini te da im je "bila čast" prisustvovati sastanku.