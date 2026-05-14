Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUSRET LIDERA

Si Đinping i Tramp održali uvodne govore: "Svijet je došao do nove prekretnice"

Čast mi je biti s vama, čast mi je biti vaš prijatelj, poručio je Tramp

Si Đinping i Donald Tramp. AP

Dž. R.

prije 21 minutu

Kineski čelnik Si Đinping (Xi Jinping) i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) dali su uvodne izjave uoči svog bilateralnog sastanka, održanog u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

Si je uvodno govorio o turbulentnoj situaciji u svijetu, ocijenivši da je svijet "došao do nove prekretnice".

- Pitanje je sada mogu li Kina i Sjedinjene Države nadići takozvanu "Tukididovu zamku" i utrti novi put za odnose velikih sila - izjavio je Si, referirajući se na teoriju o tendenciji sukoba kada sila u usponu zaprijeti postojećoj sili.

- Trebamo biti partneri, a ne protivnici. Trebamo raditi na obostranom uspjehu, zajedno napredovati i stvoriti ispravan put za suživot velikih zemalja u novom dobu - dodao je kineski čelnik.

Donald Tramp je sa svoje strane pozdravio njihov "fantastičan odnos" i poručio da gaji "veliko poštovanje" prema Siju i Kini, nazvavši kineskog predsjednika "velikim vođom".

Dodao je kako se američko izaslanstvo raduje raspravi o uzajamnoj trgovini te da im je "bila čast" prisustvovati sastanku.

Tramp se prisjetio njihove dosadašnje suradnje. 

- Odlično smo se slagali. Kada bi se pojavile poteškoće, riješili bismo ih. Ja bih nazvao vas, a vi biste nazvali mene. Ljudi to ne znaju, ali svaki problem koji smo imali riješili smo vrlo brzo - rekao je.

Tramp je istaknuo da je na putovanje poveo "najbolje poslovne lidere na svijetu". 

- Samo najistaknutiji ljudi su danas ovdje kako bi vam iskazali poštovanje - dodao je.

Naveo je i da su neki ovaj susret nazvali "najvećim summitom ikada" te da se "jako veseli" njihovim razgovorima. 

- Čast mi je biti s vama, čast mi je biti vaš prijatelj - zaključio je Tramp.

# XI JINPING
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.