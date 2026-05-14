Rusija izvela silovit napad na Kijev: Srušene zgrade, ima poginulih i povrijeđenih

Rusija je izvela masovni napad na Kijev u kojem je poginula jedna osoba, a povrijeđeno je 16. Spasilačke ekipe su iz ruševina djelomično urušene zgrade spasile deset ljudi. Time se masovni dnevni napad na Ukrajinu proširio i na noćne sate. Nešto prije 1 sat ujutro ukrajinske zračne snage objavile su zračnu uzbunu za cijelu zemlju, uz upozorenje da je Rusija podignula bombardere MiG-31 i da svim regijama prijeti napad balističkim projektilima. Načelnik kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko potom je upozorio da se glavnom gradu približava velik broj ruskih dronova te da postoji i prijetnja od raketnih udara. Prve eksplozije u Kijevu odjeknule su u 3:08 po lokalnom vremenu, dok su sistemi protuzračne odbrane pokušavali srušiti dronove. Prema izvještajima s terena, između 3:15 i 3:20 uslijedilo je nekoliko detonacija od udara balističkih projektila, a nove eksplozije zabilježene su u 3:44.

Velika šteta Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o posljedicama napada. U četvrti Dniprovski, ostaci srušenog drona izazvali su požar na krovu peterospratne stambene zgrade, dok su u četvrti Holosijevski krhotine pale na cestu. U četvrti Obolonski, dron je pogodio zgradu od 12 spratova na kojoj je izbio požar, a ostaci su pali na poslovnu zgradu i parkiralište. Pogođena je i jedna nedovršena zgrada od 25 spratova.

Prema preliminarnim izvještajima, najteže je bilo u četvrti Darnicki, gdje je došlo do urušavanja konstrukcije stambene zgrade. Državna služba za hitne slučajeve kasnije je potvrdila da je iz zgrade spašeno deset osoba. Tkačenko je dodao da se u četvrti Solomjanski zbog pada ostataka ruskog drona zapalio automobil.

Neprekidni napadi Noćni masovni raketni napad uslijedio je nakon dana neprekidnih ruskih napada dronovima. Ruske snage su u poslijepodnevnim satima 13. maja izvele dugotrajan kombinirani napad na ukrajinsku kritičnu i civilnu infrastrukturu, lansiravši u nekoliko valova najmanje 800 dronova. Mete napada bili su gradovi širom Ukrajine, uključujući i regije na krajnjem zapadu zemlje koje su rijetko na meti izravnih udara. U tim dnevnim napadima poginulo je najmanje 14 osoba, a više od 80 ih je povrijeđeno, uključujući djecu i tinejdžere. Među ranjenima su i pripadnici hitnih službi koji su stradali u napadima "dvostrukog udara".