Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BROJNE EKSPLOZIJE

Rusija izvela silovit napad na Kijev: Srušene zgrade, ima poginulih i povrijeđenih

Noćni masovni raketni napad uslijedio je nakon dana neprekidnih ruskih napada dronovima

Brutalan napad na Kijev. X

Dž. R.

prije 10 minuta

Rusija je izvela masovni napad na Kijev u kojem je poginula jedna osoba, a povrijeđeno je 16. Spasilačke ekipe su iz ruševina djelomično urušene zgrade spasile deset ljudi. Time se masovni dnevni napad na Ukrajinu proširio i na noćne sate.

Nešto prije 1 sat ujutro ukrajinske zračne snage objavile su zračnu uzbunu za cijelu zemlju, uz upozorenje da je Rusija podignula bombardere MiG-31 i da svim regijama prijeti napad balističkim projektilima. Načelnik kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko potom je upozorio da se glavnom gradu približava velik broj ruskih dronova te da postoji i prijetnja od raketnih udara.

Prve eksplozije u Kijevu odjeknule su u 3:08 po lokalnom vremenu, dok su sistemi protuzračne odbrane pokušavali srušiti dronove. Prema izvještajima s terena, između 3:15 i 3:20 uslijedilo je nekoliko detonacija od udara balističkih projektila, a nove eksplozije zabilježene su u 3:44.

Velika šteta

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o posljedicama napada. U četvrti Dniprovski, ostaci srušenog drona izazvali su požar na krovu peterospratne stambene zgrade, dok su u četvrti Holosijevski krhotine pale na cestu. 

U četvrti Obolonski, dron je pogodio zgradu od 12 spratova na kojoj je izbio požar, a ostaci su pali na poslovnu zgradu i parkiralište. Pogođena je i jedna nedovršena zgrada od 25 spratova.

Prema preliminarnim izvještajima, najteže je bilo u četvrti Darnicki, gdje je došlo do urušavanja konstrukcije stambene zgrade. 

Državna služba za hitne slučajeve kasnije je potvrdila da je iz zgrade spašeno deset osoba. Tkačenko je dodao da se u četvrti Solomjanski zbog pada ostataka ruskog drona zapalio automobil.

Neprekidni napadi

Noćni masovni raketni napad uslijedio je nakon dana neprekidnih ruskih napada dronovima. Ruske snage su u poslijepodnevnim satima 13. maja izvele dugotrajan kombinirani napad na ukrajinsku kritičnu i civilnu infrastrukturu, lansiravši u nekoliko valova najmanje 800 dronova.

Mete napada bili su gradovi širom Ukrajine, uključujući i regije na krajnjem zapadu zemlje koje su rijetko na meti izravnih udara. 

U tim dnevnim napadima poginulo je najmanje 14 osoba, a više od 80 ih je povrijeđeno, uključujući djecu i tinejdžere. Među ranjenima su i pripadnici hitnih službi koji su stradali u napadima "dvostrukog udara".

Zelenski upozorio

Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi Rusija nakon valova dronova mogla pribjeći raketnim udarima kako bi preopteretila ukrajinsku protuzračnu odbranu i nanijela "što je više moguće tuge i boli". 

Upozorenje se temeljilo na informacijama ukrajinske vojne obavještajne službe, HUR, koja je navela da ruske snage planiraju nastaviti napad znatnim brojem krstarećih projektila lansiranih iz zraka i s mora, kao i balističkim projektilima.

Iz službe su naveli da bi ciljevi Kremlja mogli uključivati kritičnu infrastrukturu i ključne službe u velikim gradovima, uključujući energetska postrojenja, kompanije odbrambene industrije i vladine zgrade.

# NAPAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.