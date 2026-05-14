Si se sastao s vodećim američkim direktorima: Kineska vrata su vam širom otvorena

Kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) sastao se s čelnicima vodećih američkih kompanija, nakon što je završio dvosatni bilateralni sastanak s američkim predsjednikom.

U poslovnom izaslanstvu koje je doputovalo s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) nalazi se više od deset istaknutih direktora, među kojima su Jensen Huang iz Nvidije i Tim Kuk (Cook) iz Applea, čija je prisutnost potaknula očekivanja o sklapanju novih poslova.

Si je u razgovoru poručio da će se kineska vrata za američke kompanije samo još šire otvarati, dodavši da ih u zemlji čekaju sve veće poslovne mogućnosti. Naglasio je i da su američke kompanije duboko utkane u kineski privredni rast, što je donijelo obostranu korist.

Peking, kako je rekao, pozdravlja jačanje međusobne suradnje sa Sjedinjenim Državama, prenosi kineska državna agencija Xinhua.

Američki predsjednik, s druge strane, tokom posjeta nastoji potaknuti Kinu na povećanu kupnju američkih proizvoda.