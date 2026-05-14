Sud odbio zahtjev separatista Alberte za referendum o otcjepljenju od Kanade

Peticija za referendum o nezavisnosti u Alberti odbačena je, a ova odluka suda nanijela je udarac separatističkim nadama u zapadnoj provinciji zemlje.

Sutkinja Shaina Leonard iz Suda kraljevske klupe u srijedu je zaustavila pokušaj separatističke grupe da održi referendum o otcjepljenju od Kanade.

Leonard je rekla da je pokrajinska vlada Alberte imala obavezu da se konsultuje s Prvim narodima prije nego što dozvoli organizatorima da prikupljaju potpise.

- S obzirom na logiku i zdrav razum, nema sumnje da će secesija Alberte od Kanade imati utjecaja na Ugovore 7 i 8 - napisala je sutkinja u svojoj odluci.

Odluka je također razmatrala zakon koji je usvojila vlada Alberte, a kojim se ukida zahtjev da referendumska pitanja budu ustavna, te pravo glavnog izbornog službenika da uputi prijedloge sudovima na preispitivanje.

Leonard je rekla da separatistima nije trebalo dozvoliti da se ponovo prijave, jer je glavni izborni službenik odbio njihov prvi prijedlog.

Prije dvije sedmice, separatisti su trijumfalno dostavili kutije sa više od 300.000 potpisa u korist predloženog referenduma.

Međutim, nekoliko dana kasnije, napori su potreseni otkrićima da je grupa povezana sa separatistima ilegalno dobila pristup privatnim izbornim podacima, što je izazvalo istrage i izbornih zvaničnika i policije.

Danielle Smith, premijerka Alberte, koja tvrdi da je njena vlada prokanadska, ali je poduzela korake kako bi pomogla separatistima, obećala je da će osporiti presudu.

- Ovo je odluka jednog sudije. Smatramo da je ova odluka netačna u zakonu i antidemokratska te ćemo se zbog toga žaliti - kazala je.

Separatistički vođa Mič Silvestre (Mitch Sylvestre), koji je predvodio napore za prikupljanje više od 300.000 potpisa, rekao je da će lobirati kod Smith da iskoristi vladine ovlasti kako bi se to pitanje stavilo na oktobarski referendum.