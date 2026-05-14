Amerikanac osuđen za vođenje tajne kineske policijske stanice u Njujorku

Lu Jianwang, 64-godišnji američki državljanin, osuđen je zbog vođenja tajne kineske policijske stanice u SAD-u. Porota je utvrdila da je početkom 2022. godine u kineskoj četvrti na Manhattanu otvorio i upravljao stanicom za kinesko Ministarstvo javne sigurnosti.

Proglašen je krivim po optužbama za djelovanje kao ilegalni agent kineske vlade i za ometanje pravde uništavanjem dokaza.

Presuda je došla iste sedmice kada je gradonačelnica jednog grada iz Kalifornije podnijela ostavku nakon što je optužena da je djelovala kao ilegalni agent Kine.

Jianwang, stanovnik Njujorka poznat i kao Harry Lu, suočava se s kaznom do 30 godina zatvora, rekli su tužioci.

Prijavljeno je najmanje 100 takvih stanica u 53 zemlje, a grupe za ljudska prava optužuju Kinu da koristi te ispostave za prijetnje i praćenje kineskih državljana u inostranstvu, kao i za pomaganje Pekingu u identifikaciji prodemokratskih aktivista koji žive u SAD.

Kina je negirala da su ispostave policijske stanice, rekavši da su to servisne stanice koje pružaju administrativne usluge državljanima u inostranstvu. Takve usluge uključuju pomoć tokom pandemije i obnavljanje vozačkih dozvola.