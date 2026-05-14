Stravičan napad Izraela na Liban: Poginule najmanje 22 osobe, među njima osmero djece

U napadu Izraela na Liban na više lokacija poginule su najmanje 22 osobe, među njima osmero djece, saopćilo je libansko ministarstvo zdravstva.

Državna novinska agencija NNA izvijestila je da je Izrael gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libanona, uključujući područja južno od Bejruta.

Najsmrtonosniji napadi pogodili su sela na jugu zemlje te automobile na obalnoj cesti između Bejruta i južnog Libana. Ministarstvo zdravstva navodi da je u napadima na vozila poginulo najmanje osam ljudi, uključujući dvoje djece. Izraelska vojska saopćila je da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbolah u južnom Libanonu.

Napadi su izvedeni uoči nove runde izravnih pregovora Libana i Izraela u Vašingtonu pod američkim posredovanjem, kojima se snažno protivi proiranski Hezbolah. Od prekida vatre koji je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio 16. aprila, u izraelskim napadima u Libanu poginulo je više od 400 ljudi, prema podacima koje je prikupio AFP na temelju službenih brojki.

Liban je ove sedmice od Vašingtona zatražio da pritisne Izrael kako bi obustavio napade uoči pregovora zakazanih za danas i sutra. Predsjednik libanskog Nacionalnog vijeća za naučna istraživanja Chadi Abdallah izjavio je da je od početka primirja oštećeno ili uništeno više od 10.000 kuća.

Hezbolah je saopćio da je izveo više napada dronovima na izraelske snage u južnom Libanu te da su njegovi borci u pojedinim područjima vodili izravne sukobe s izraelskom vojskom. Vođa Hezbolaha Naim Kasem (Qassem) prekjučer je poručio da će njegovi borci pretvoriti ratište "u pakao za Izrael".

Mirovne snage UN-a u Libanu (UNIFIL) izrazile su zabrinutost zbog pojačanih aktivnosti izraelske vojske i Hezbolaha u blizini njihovih položaja, upozorivši posebno na sve češću upotrebu dronova.