Pentagon povukao neočekivan potez: Zaustavljeno raspoređivanje 4.000 vojnika za Evropu

Američko ministarstvo odbrane obustavilo je planirano raspoređivanje više od 4.000 vojnika u Evropu, što je, prema pisanju njemačke novinske agencije dpa, iznenadilo dio vojnih zvaničnika. Odluka je saopćena tokom sastanka predstavnika Komande američkih oružanih snaga za Evropu (EUCOM) i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore iz Pentagona.

Prema ranijim planovima, vojnici su trebali biti upućeni u Poljsku u okviru redovne devetomjesečne rotacije američkih snaga. Američka vojska je još u martu najavila da će nova brigada zamijeniti postojeće jedinice stacionirane u Evropi kao dio rutinske smjene trupa.

Međutim, prema navodima Wall Street Journala, dio opreme i ljudstva već je bio na putu prema Evropi, zbog čega je odluka izazvala dodatno iznenađenje među pojedinim vojnim zvaničnicima.

Wall Street Journal, pozivajući se na više izvora iz Pentagona, navodi da je EUCOM preporučio da se više od 4000 vojnika ne zamijeni novim snagama, ali da pritom nije zatraženo trenutno ukidanje same misije.

Portal specijaliziran za vojna i sigurnosna pitanja Task and Purpose objavio je da je bilo planirano da američki vojnici sarađuju s partnerskim snagama u Poljskoj u okviru operacije "Atlantic Resolve". Sjedinjene Američke Države pokrenule su ovu operaciju 2014. godine kako bi pružile podršku NATO saveznicima u Evropi nakon ruske aneksije Krima.

Ove informacije dolaze otprilike dvije sedmice nakon što je američki ministar odbrane Pit Hedžest (Pete Hegseth) naredio povlačenje oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Nakon toga Poljska je ponovila da je spremna prihvatiti dodatne američke snage na svojoj teritoriji.

Poljski predsjednik Kerol Narvicki (Karol Nawrocki) izjavio je da je trenutno gotovo 10.000 američkih vojnika raspoređeno u Poljskoj, pri čemu se većina njih rotira kroz druge američke vojne baze širom Evrope.