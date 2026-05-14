Đinping najavio novu eru odnosa sa SAD: "Konstruktivan i strateški stabilan"

Kineski čelnik Si Đinping (Xi Jinping) najavio je novu eru u odnosima sa Sjedinjenim Državama, koju bi trebali definirati konstruktivni i stabilni odnosi.

Prema saopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova, dvojica vođa dogovorila su uspostavu "konstruktivnog strateški stabilnog odnosa" kao novog usmjerenja za bilateralne odnose u iduće tri godine i nakon toga.

SAD još nije objavio svoje izvještaje sa sastanka, no novi izraz, upotrijebljen po prvi put, sugerira nastojanje dviju strana da svoj nestabilan odnos iz posljednjih godina preoblikuju u predvidljiviji i lakše upravljiv, kako u pogledu saradnje tako i suparništva.

Si je pojasnio što taj novi pristup podrazumijeva.

- Konstruktivna strateška stabilnost trebala bi biti pozitivna stabilnost koju ponajprije obilježava saradnja, dobroćudna stabilnost s dobro uređenim natjecanjem, normalna stabilnost s upravljivim razlikama te trajna stabilnost s predvidljivim mirom - rekao je Si. Naglasio je kako taj odnos "nije samo parola, već mora biti djelovanje usmjereno prema istom cilju s obje strane".

Prema izvještajima kineskih državnih medija, Tramp i Si su razgovarali o situaciji na Bliskom istoku. Državna novinska agencija Xinhua prenosi da su čelnici "razmijenili mišljenja o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima", a na dnevnom redu bio je i rat u Ukrajini.