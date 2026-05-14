Ukrajinci upali u zasjedu kod Huljajpolja: Ruski komandant naredio obezglavljivanje vojnika

Ukrajinski Glavni štab saopćio je da je jedan ruski komandant navodno naredio svojim vojnicima da odrube glave dvojici poginulih ukrajinskih vojnika nakon sukoba kod Huljajpolja u Zaporiškoj oblasti te da njihove glave budu izložene na javnom mjestu, prenosi Kyiv Independent.

Prema navodima ukrajinske vojske, ruska jedinica je prije dva dana iz zasjede napala pripadnike 225. zasebnog jurišnog puka na području fronta kod Huljajpolja. U tom napadu poginula su dvojica ukrajinskih vojnika.

Ukrajinske obavještajne službe tvrde da su presretanjem radiokomunikacije došle do informacija prema kojima je ruski komandant svojim vojnicima izdao direktnu naredbu da obezglave tijela poginulih vojnika. Navodno im je rečeno da glave postave na vidljivo mjesto uz rub polja kao svojevrsnu "potvrdu", dok je jedan od vojnika, prema tim podacima, odgovorio da je spreman izvršiti naređenje.

Iz Glavnog štaba Oružanih snaga Ukrajine navode da je jedinica čiji su pripadnici učestvovali u skrnavljenju tijela preliminarno identificirana. Također tvrde da je isti komandant i ranije podsticao vojnike na ismijavanje ukrajinskih ratnih zarobljenika.

- Neprijateljski cinizam i brutalnost nemaju granica - poručili su iz ukrajinske vojske, dodajući da ovakvi postupci predstavljaju teško kršenje pravila ratovanja i ratni zločin koji ne zastarijeva.

Ukrajinske vlasti podsjećaju da ovo nije prvi put da se Rusija optužuje za teške ratne zločine tokom rata u Ukrajini, uključujući ranije zabilježene slučajeve obezglavljivanja ukrajinskih zarobljenika.