Rubio ostao zadivljen luksuzom u Pekingu: Snimak iz kineske dvorane hit na mrežama

Uoči sastanka američkog i kineskog predsjednika, američki državni sekretar Marko (Marco) Rubio privukao je pažnju javnosti nakon što je tokom boravka u Velikoj dvorani naroda u Pekingu zastao i s očiglednim oduševljenjem posmatrao raskošni strop sale za sastanke.

Snimak tog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama, posebno platformama X i Weibo. Na videu se vidi kako Rubio, zabačene glave, pokazuje prema stropu dok razgovara s američkim ministrom odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth).

Korisnici društvenih mreža nizali su šaljive komentare na račun njegove reakcije, a pojedini su podsjetili i na ironiju da se Rubio formalno nalazi pod kineskim sankcijama. Među komentarima su se izdvojile šale poput: "Pogledaj ova svjetla, trebali bismo i mi ovako urediti Bijelu kuću kada se vratimo."