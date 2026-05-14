Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LUKSUZNI STROP

Rubio ostao zadivljen luksuzom u Pekingu: Snimak iz kineske dvorane hit na mrežama

Snimak tog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama, posebno platformama X i Weibo

Rubio sa oduševljenjem posmatra strop. Screenshot X

Z. V.

prije 43 minute

Uoči sastanka američkog i kineskog predsjednika, američki državni sekretar Marko (Marco) Rubio privukao je pažnju javnosti nakon što je tokom boravka u Velikoj dvorani naroda u Pekingu zastao i s očiglednim oduševljenjem posmatrao raskošni strop sale za sastanke.

Snimak tog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama, posebno platformama X i Weibo. Na videu se vidi kako Rubio, zabačene glave, pokazuje prema stropu dok razgovara s američkim ministrom odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth).

Korisnici društvenih mreža nizali su šaljive komentare na račun njegove reakcije, a pojedini su podsjetili i na ironiju da se Rubio formalno nalazi pod kineskim sankcijama. Među komentarima su se izdvojile šale poput: "Pogledaj ova svjetla, trebali bismo i mi ovako urediti Bijelu kuću kada se vratimo."

Velika dvorana naroda, izgrađena pedesetih godina prošlog stoljeća, poznata je po impresivnom enterijeru i bogatoj dekoraciji. 

Prostorijom dominiraju veliki kristalni lusteri, pozlaćeni ukrasi u tradicionalnom kineskom stilu i raskošni šareni stropovi, zbog čega cijela dvorana ostavlja utisak luksuza i monumentalnosti.

# PEKING
# MARCO RUBIO
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.