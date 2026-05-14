Premijer Poljske se našalio sa Klunijem prilikom upoznavanja: "Zovem se Donald, ali nisam ja kriv"

Ipak, mnogo zanimljiviji je videosnimak njihovog susreta. Tusk je prišao poznatom glumcu te je rekao kako se zove Donald.

- Složili su se sa mnom da je Poljska najbolje mjesto na planeti - rekao je Tusk.

Tusk je podijelio fotografiju susreta s bračnim parom Kluni uz zanimljiv opis.

- Nisam ja kriv za to, nije bio moj izbor - rekao je Tusk aludiravši na to kako se zove isto kao i američki predsjednik Donald Tramp.

Sličnu šalu Tusk je izgovorio i prošle godine tokom susreta s novim premijerom Mađarske Peterom Mađarom (Magyar) i njegovom stranačkom delegacijom.

Između ostalog, Mađar je Tuska upoznao sa Anitom Orban te je rekao kako prezime nema nikakve veze s Viktorom Orbanom.

- Ja se zovem Donald tako da razumijem - rekao je tada Tusk.

Inače, ovogodišnji veliki samit Impact '26 okupio je predstavnike iz širokog spektra industrija, politike, medija i šire, a organizatori su potvrdili skoro 650 govornika. Brojne debate i paneli održavaju se u 25 tematskih cjelina.