Četveročlana porodica umrla: Pojeli otrov za štakore u lubenici

Tri sedmice nakon što su četiri člana indijske porodice pronađena mrtva u svom domu, istražitelji su za BBC izjavili da nisu nimalo bliže rješenju slučaja. Porodica Dokadia, koju su činili Abdullah, njegova supruga Nasreen i njihove dvije kćerke Ayesha i Zainab, pronađena je mrtva u svom domu 25. aprila 2026. godine u četvrti Pydhonie u Mumbai.

Kada je vijest objavljena, indijski mediji brzo su slučaj nazvali „smrt zbog lubenice“, prema onome što je porodica posljednje jela. Tragedija je izazvala ogromnu medijsku pažnju, a brojni naslovi upozoravali su građane na oprez pri konzumaciji jednog od najpopularnijih ljetnih plodova u Indiji.

Pojavile su se tvrdnje da je voće bilo otrovano te da su supružnici i njihove kćerke tinejdžerke umrli upravo zbog toga. To je čak dovelo do pada cijena lubenica na pijacama u Mumbaiju nakon što je potražnja naglo opala. U javnosti su se također pojavile brojne spekulacije o tome da li su smrti bile slučajne ili namjerne.

„Nismo isključili ni ubistvo, ni nesretan slučaj, ni samoubistvo“

Prošle sedmice policija u Mumbaiju objavila je da su forenzički testovi pokazali kako je porodicu Dokadia usmrtio cinkov fosfid, izuzetno otrovna hemikalija koja se obično koristi kao otrov za pacove. Naveli su da je pronađen u njihovim organima i u ostacima voća. Međutim, uprkos tom otkriću, slučaj je i dalje daleko od razrješenja i ostavlja brojna pitanja bez odgovora.

Policijski izvori rekli su za BBC da još nema jasnog motiva niti saznanja o tome kako je otrov dospio u lubenicu.

„Još prikupljamo dokaze i razmatramo sve moguće motive“, rekao je visoki policijski zvaničnik. „Nismo isključili ni ubistvo, ni nesretan slučaj, ni samoubistvo“, dodao je.

Porodica Dokadia živjela je na prvom spratu stare zgrade u četvrti Pydhonie u južnom Mumbaiju. U prvim izjavama nakon smrti, policija je navela da je porodica te večeri ugostila rodbinu na večeri na kojoj se jeo biryani, jelo od riže s mesom i začinima. Gosti su otišli oko 22:30, a nekoliko sati kasnije porodica je jela lubenicu. Ubrzo nakon toga svima je pozlilo.

Susjed doktor pokušao pomoći

„Svi su počeli povraćati i imati proljev. Prevezeni su u obližnju bolnicu, a kasnije prebačeni u bolnicu JJ. Nažalost, sve četiri osobe su preminule“, izjavio je medijima zamjenik policijskog načelnika Pravin Mundhe.

Čuvši šta se događa, susjedi su pritekli u pomoć, uključujući i dr. Zaida Qureshija koji živi na četvrtom spratu.

„Primijetio sam da najmlađa djevojčica teško diše. Počeo sam reanimaciju, ali kako joj se stanje nije popravljalo, prevezena je u obližnju bolnicu. Tamo je preminula“, rekao je dr. Qureshi za BBC Marathi.

„Preostalo troje prebačeno je iz lokalne bolnice u bolnicu JJ“, dodao je, napominjući da su i oni preminuli. Njihovi obdukcioni nalazi još se čekaju.

Policija je saopćila da je zaplijenila svu hranu, uključujući i kore lubenice, kako bi provjerila da li je bila otrovana.

Zgrada u kojoj je živjela porodica ima problem s pacovima

Budući da je to bilo posljednje što je porodica jela, istraga se fokusirala na voće. Izvještaj Forenzičkog naučnog laboratorija (FSL) iz Mumbaija prošle sedmice preusmjerio je pažnju sa same lubenice na cinkov fosfid.

„Hemikalija je otkrivena u uzorcima unutrašnjih organa preminulih. Konkretno u jetri, bubrezima i slezeni, kao i u uzorcima želučanog sadržaja, žuči i trbušne masti“, rekao je direktor FSL-a dr. Vijay Thakare.

„Cinkov fosfid također je pronađen u uzorku lubenice“, dodao je.

Istražitelj Mundhe potvrdio je da je hemikalija „pronađena u uzorcima lubenice prikupljenim tokom istrage, ali ne i u drugim uzorcima hrane poslanim na analizu“.

Prema pisanju lista Indian Express, zgrada u kojoj je živjela porodica Dokadia ima problem s pacovima te mnogi stanari koriste otrove i zamke kako bi ih se riješili. Neki od tih otrova sadrže cinkov fosfid, koji je „izuzetno toksičan hemijski spoj“, kaže dr. Bhushan Rokade, ljekar iz Mumbaija.

„Nastavit ćemo raditi dok ne pronađemo odgovore“

Kada se proguta ili dođe u dodir s vlagom, ta hemikalija stvara plin fosfin koji sprječava ćelije u tijelu da koriste kisik i uzrokuje otkazivanje više organa.

„Simptomi uključuju povraćanje, osjećaj stezanja u prsima, nedostatak zraka i padanje u stanje šoka. Čak i vrlo male količine mogu biti smrtonosne“, objasnio je dr. Rokade.

Visoki policijski zvaničnik izjavio je jučer za BBC da istražitelji i dalje ne mogu utvrditi kako je otrov za pacove dospio u voće.

„Ispitali smo 40 do 50 ljudi, uključujući rodbinu, prijatelje, komšije i kolege s posla. Formirali smo više timova koji rade na rješavanju slučaja“, rekao je.

„Nastavit ćemo raditi dok ne pronađemo odgovore“, poručio je.