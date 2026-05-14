Par osuđen na zatvor zbog špijunaže: Porodica u strahu da li su živi

Porodica britanskog para osuđenog u Iranu na 10 godina zatvora zbog optužbi za špijunažu saopćila je da je izgubila svaki kontakt s njima te da strahuje za njihovu sigurnost. Lindzi i Grejg Forman (Lindsay i Craig Foreman), 53-godišnjaci iz Ist Suseksa (East Sussexa), uhapšeni su u januaru 2025. tokom putovanja motociklom oko svijeta dok su prolazili kroz Iran. Par se nalazi u zloglasnom zatvoru Evin u Teheranu, a optužbe za špijunažu odbacuju.

Njihova pordica strahuje da su iranske vlasti paru ukinule telefonske pozive, njihov jedini kontakt s vanjskim svijetom, kao odmazdu zbog javnih istupa o njihovu pritvoru.

- Ne znamo jesu li moja majka i Krejg sigurni - rekao je njihov sin Džo Benet (Joe Bennett), dodajući da se s majkom nije čuo više od sedam dana.

Prema navodima grupe koja se zalaže za njihovo oslobađanje, telefonski pristup ukinut im je nakon medijskog intervjua u kojem su rekli da se osjećaju "napušteno" te da se mogućnosti za njihovo oslobađanje smanjuju.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je presudu "potpuno neprihvatljivom i neopravdanom", ističući da je dobrobit para prioritet za vladu. London ujedno savjetuje svojim državljanima da ne putuju u Iran, upozoravajući na "rizik od hapšenja, ispitivanja ili pritvaranja" britanskih i britansko-iranskih državljana.

Lindzi Forman izjavila je ranije za ITV News da su se tokom američkih i izraelskih napada na Iran u blizini zatvora čuli projektili i dronovi te da su zatvorenici paničarili.

- Kada se zgrade tresu, nemamo kuda pobjeći - rekla je, upozorivši da zatvorski objekti nemaju odgovarajuće sigurnosne izlaze.