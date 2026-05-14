Tramp: Ne razmišljam o finansijskoj situasiji Amerikanaca

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) negirao je javnu izjavu predsjednika Donald Tramp (Trump) o utjecaju rasta troškova života na donošenje vanjskopolitičkih odluka. Vens je, odgovarajući na pitanja novinara u SAD-u dan nakon predsjednikovog istupa, ustvrdio da su Trumpove riječi pogrešno predstavljene u javnosti.

„Ni najmanje ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca“

Prilikom odlaska na službeni put, Tramp se na travnjaku Bijele kuće obratio novinarima koji su ga pitali u kojoj mjeri finansijska situacija američkih građana motivira njegovu administraciju da postigne dogovor s Iranom kako bi se stabilizovalo tržište energenata.

„Ni najmanje. Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca“, odgovorio je Tramp.

Kada su ga novinari ponovo zamolili da pojasni taj stav, predsjednik je ponovio kako mu domaća ekonomska situacija nije prioritet u kontekstu sukoba s Iran te da SAD drži Iran pod vrlo strogom kontrolom.

„Finansijska situacija Amerikanaca... Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam o jednoj stvari – ne možemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. To je sve“, izjavio je Tramp.

Dodao je kako će Amerikanci shvatiti važnost tog procesa čak i ako berza zabilježi pad te je ponovio tvrdnju da će po završetku sukoba cijene nafte brzo pasti.

Džej Di Vens: Predsjednik to nije rekao

Dan nakon ovih izjava, novinari su u SAD-u zatražili komentar od Džej Di Vens upitavši ga za stav o predsjednikovoj navodnoj nezainteresovanosti za finansijsko stanje građana usred aktuelnih poskupljenja.

„Mislim da predsjednik to nije rekao. Smatram da je to pogrešno predstavljanje onoga što je predsjednik zapravo rekao. Gledajte, ja se slažem s onim što je predsjednik izjavio – Iran ne može imati nuklearno oružje“, poručio je Vance.

Tramp je u svom obraćanju također ponovio ranije poruke Teheranu, istaknuvši da će Iran „ili postupiti ispravno ili će SAD završiti posao“, čime je potvrdio da administracija namjerava istrajati u dosadašnjoj politici bez obzira na rast cijena u SAD-u.