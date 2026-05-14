Nepoznate osobe zaplijenile brod usidren na obali Emirata: Kreće se prema iranskim vodama

Neovlaštene osobe su zaplijenije brod usidren uz istočnu obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata te se on sada kreće prema iranskim teritorijalnim vodama, saopćila je britanska vojska u četvrtak.

Centar UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) objavio je da je primio dojavu o preuzimanju plovila dok je bilo usidreno 38 nautičkih milja, odnosno 70 kilometara sjeveroistočno od emiratske luke Fujairah, u blizini Hormuškog moreuza. Institucija za sada nije imenovala brod i navela je da slučaj istražuje.

Incident se dogodio u trenutku pojačanih regionalnih tenzija. Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sastao se s kineskim liderom Si Đinpingom (Xi Jinping) tokom posjete Pekingu, a očekivalo se da razgovori budu usmjereni i na rat s Iranom, koji je ozbiljno poremetio trgovinu naftom, plinom i drugim proizvodima te uzdrmao globalnu ekonomiju.

Sve se desilo nekoliko sati nakon što je Izrael saopćio da je premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) posjetio Ujedinjene Arapske Emirate tokom izraelsko-američkog rata s Iranom, iako su vlasti UAE ubrzo negirale da se takva tajna posjeta dogodila. Ova zaljevska država normalizirala je odnose s Izraelom 2020. godine, a Iran je taj sporazum kritikovao i godinama tvrdio da Izrael u Emiratima ima vojno i obavještajno prisustvo.

Za zapljenu broda zasad niko nije preuzeo odgovornost. Fujairah se smatra važnim terminalom za izvoz nafte i glavnom lukom UAE izvan Perzijskog zaljeva, a tokom rata s Iranom više puta je bila meta napada.