DRAMA NA BLISKOM ISTOKU

Nepoznate osobe zaplijenile brod usidren na obali Emirata: Kreće se prema iranskim vodama

Sve se desilo nekoliko sati nakon što je Izrael saopćio da je premijer Benjamin Netanjahu posjetio Emirate

Dž. R.

prije 20 minuta

Neovlaštene osobe su zaplijenije brod usidren uz istočnu obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata te se on sada kreće prema iranskim teritorijalnim vodama, saopćila je britanska vojska u četvrtak.

Centar UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) objavio je da je primio dojavu o preuzimanju plovila dok je bilo usidreno 38 nautičkih milja, odnosno 70 kilometara sjeveroistočno od emiratske luke Fujairah, u blizini Hormuškog moreuza. Institucija za sada nije imenovala brod i navela je da slučaj istražuje.

Incident se dogodio u trenutku pojačanih regionalnih tenzija. Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sastao se s kineskim liderom Si Đinpingom (Xi Jinping) tokom posjete Pekingu, a očekivalo se da razgovori budu usmjereni i na rat s Iranom, koji je ozbiljno poremetio trgovinu naftom, plinom i drugim proizvodima te uzdrmao globalnu ekonomiju.

Sve se desilo nekoliko sati nakon što je Izrael saopćio da je premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) posjetio Ujedinjene Arapske Emirate tokom izraelsko-američkog rata s Iranom, iako su vlasti UAE ubrzo negirale da se takva tajna posjeta dogodila. Ova zaljevska država normalizirala je odnose s Izraelom 2020. godine, a Iran je taj sporazum kritikovao i godinama tvrdio da Izrael u Emiratima ima vojno i obavještajno prisustvo.

Za zapljenu broda zasad niko nije preuzeo odgovornost. Fujairah se smatra važnim terminalom za izvoz nafte i glavnom lukom UAE izvan Perzijskog zaljeva, a tokom rata s Iranom više puta je bila meta napada.

