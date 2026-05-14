Stigla potvrda iz Bijele kuće: Tramp i Si postigli historijski dogovor

Kineski predsjednik Si Điping (Xi Jinping) i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) saglasili su se da Hormuški moreuz mora ostati otvoren za nesmetan protok energije, saopćila je Bijela kuća nakon njihovog sastanka u Pekingu.

Prema navodima NBC Newsa, američka administracija je objavila saopćenje o razgovorima dvojice lidera, pri čemu se fokus stavljao na ekonomsku saradnju i energetsku sigurnost, dok pitanje Tajvana nije bilo posebno istaknuto.

Zvaničnik Bijele kuće je naveo da je sastanak protekao u pozitivnoj atmosferi te da su razgovarali o unapređenju trgovinskih odnosa, uključujući veći pristup američkih kompanija kineskom tržištu i povećanje kineskih investicija u Sjedinjene Države. U jednom dijelu sastanka, kako je navedeno, učestvovali su i predstavnici velikih američkih kompanija.

Također je potvrđeno da su se dvije strane složile da Hormuški moreuz mora ostati otvoren kako bi se osigurao stabilan protok energije. Si Điping je, prema saopćenju, naglasio protivljenje militarizaciji tog područja i bilo kakvom uvođenju naknada za plovidbu, te izrazio interes Kine za povećanje kupovine američke nafte kako bi se smanjila zavisnost od tog strateškog pravca.

Obje strane su se usaglasile i da Iran ne smije doći u posjed nuklearnog oružja, te su razgovarale o jačanju saradnje u borbi protiv širenja prekursora fentanila, kao i o povećanju kineskog uvoza američkih poljoprivrednih proizvoda.

Kineska agencija Xinhua prenijela je da je Si Điping tokom razgovora upozorio da bi, u slučaju neriješenog pitanja Tajvana, moglo doći do ozbiljnih konfrontacija između dvije zemlje. Također je istakao da su ekonomski odnosi Kine i SAD-a međusobno korisni.

Na kraju je naglašeno da su se obje strane složile oko potrebe za jačanjem stabilnih bilateralnih odnosa i uspostavljanjem strateškog okvira koji bi, prema kineskoj strani, bio dobro prihvaćen i u međunarodnoj zajednici.