Simbolična večera u Pekingu: Trenutak tokom posjete Trampa koji je mnogo više od hrane

U Pekingu će biti upriličena svečana večera kojoj će prisustvovati predsjednik SAD Donald Tramp (Trump).

Kina je decenijama koristila snažnu simboliku hrane tokom značajnih zvaničnih događaja i prilikom prijema uglednih stranih posjetilaca. U modernoj kineskoj historiji, glad i politička previranja koja su uzrokovala decenije široko rasprostranjenog racioniranja pretvorila su hranu u snažan statusni simbol u kineskoj kulturi.

Prema informacijama Reutersa, na meniju bi se između ostalog trebala naći i hrana iz kineske regije Huaiyanga.

- Jedna od ključnih snaga kuhinje Huaiyang je njena široka privlačnost. Njeni ukusi su široko prihvatljivi i dostupni većini ljudi uključujući i međunarodne goste - rekao je Shi Qiang, glavni kuhar u Gui Hua Lou, luksuznom restoranu kuhinje Huaiyang u Šangaju.

Kina je čak kreirala jelo od piletine nazvano po američkom visokom diplomati Henryju Kissingeru, koje mu je posluženo tokom njegove tajne posjete 1971. godine, a jela koja se poslužuju stranim liderima lokalni restorani često pretvaraju u gotove bankete.

Tokom posljednje Trampove posjete Kini, američkom predsjedniku su 2017. godine servirali piletinu kung pao, kremastu čorbu od morskih plodova i dinstani goveđi odrezak u umaku od paradajza - neka od njih su poznatija Amerikancima nego kineskim porijeklom. Tramp je poznat po tome što uživa u dobro pečenim odrescima i često ih jede s kečapom.

Trampovi prethodnici, međutim, bili su počašćeni avanturističkijim jelima. Godine 1972. Richard Nixon je, između ostalih jela, probao supu od ajkulinih peraja, pekinšku patku i jelo od jegulje s mekim trbuhom.

Trideset i sedmi američki predsjednik impresionirao je svoje kineske kolege stručnim vještinama štapića za jelo, koje je navodno satima vježbao. Nixonova historijska posjeta, i njegova diplomatija štapića za jelo, pomogli su u smirivanju napetosti između dvije zemlje.