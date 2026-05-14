Američka delegacija oduševljena Kinom: Rubio nije skidao pogled sa sale, Tramp hvalio kinesku vojsku

Višednevna posjeta američkih zvaničnika Kini nastavljena je nizom bilateralnih sastanaka, a pažnju javnosti privukle su reakcije Donalda Trampa (Donald Trump) i njegovih saradnika na ono što su vidjeli u Pekingu.
Posebno se izdvojio američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), koji je drugi dan zaredom među glavnim temama na kineskim društvenim mrežama.
Na snimku kineskih državnih medija vidi se kako Rubio stoji u sali za sastanke u Velikoj vijećnici naroda, posmatra plafon, pokazuje palac gore, a zatim se okreće ministru odbrane Pitu Hegsetu (Pete Hegseth) i pokazuje prema vrhu sale.
- Ovo mu sigurno prvi put u Kini - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.
Prema javno dostupnim informacijama, ovo zaista jeste Rubiova prva posjeta Kini. Još 2020. godine, dok je bio senator, Peking mu je uveo sankcije, uključujući zabranu ulaska u zemlju, zbog njegovih stavova o Hong Kongu i kritikovanja stanja ljudskih prava u Kini. Sankcije do danas nisu ukinute.
Dopisnik BBC-ja Tom Bejtmen (Tom Bateman) također je govorio o načinu na koji su kineske vlasti dočekale američku delegaciju, naglasivši da je Tramp djelovao impresionirano.
Za razliku od nekih ranijih američkih predsjednika koji su izbjegavali ovakve poruke, Tramp nije skrivao divljenje prema Si Đinpingu (Xi Jinping).
- Vojska, to je očigledno, ne može biti bolja - rekao je Tramp na početku sastanka.