Američka delegacija oduševljena Kinom: Rubio nije skidao pogled sa sale, Tramp hvalio kinesku vojsku

Višednevna posjeta američkih zvaničnika Kini nastavljena je nizom bilateralnih sastanaka, a pažnju javnosti privukle su reakcije Donalda Trampa (Donald Trump) i njegovih saradnika na ono što su vidjeli u Pekingu.

Posebno se izdvojio američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), koji je drugi dan zaredom među glavnim temama na kineskim društvenim mrežama.

Na snimku kineskih državnih medija vidi se kako Rubio stoji u sali za sastanke u Velikoj vijećnici naroda, posmatra plafon, pokazuje palac gore, a zatim se okreće ministru odbrane Pitu Hegsetu (Pete Hegseth) i pokazuje prema vrhu sale.

- Ovo mu sigurno prvi put u Kini - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.