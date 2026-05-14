Iran: Dogovorili smo se s Kinom oko Hormuza

Iran je počeo dopuštati prolaz određenim kineskim brodovima kroz Hormuški moreuz nakon postizanja dogovora s Pekingom o pravilima upravljanja ovim ključnim plovnim putem, objavila je poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na dobro upućen izvor.

Izvještaj je objavljen u trenutku kada je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), tokom državne posjete Kini, s kineskim liderom Si Đinpingom (Xi Jinping) usaglasio stav da Hormuški moreuz mora ostati otvoren za nesmetan protok energenata.

Izvor agencije Fars naveo je da je odluka donesena nakon zahtjeva kineskog ministra vanjskih poslova i kineskog ambasadora u Iranu, a Teheran je pristao olakšati prolaz određenom broju kineskih brodova u skladu sa strateškim partnerstvom dvije države.

Nakon početka američkih i izraelskih napada 28. februara, Iran je značajno ograničio promet kroz Hormuški moreuz. Američka blokada iranskih luka, uvedena nekoliko dana nakon primirja dogovorenog početkom aprila, dodatno je produbila krizu na ruti kojom prolazi petina svjetskog prometa nafte i prirodnog plina.

Ipak, nije odmah bilo jasno koliko će ova odluka promijeniti stanje na terenu, s obzirom na to da je Iran još tokom rata naglašavao da neutralni brodovi, posebno oni povezani s Kinom, mogu prolaziti moreuzom ukoliko svoju plovidbu koordiniraju s iranskim oružanim snagama.

Podaci sistema za praćenje brodova pokazali su da je kineski supertanker, koji prevozi dva miliona barela iračke sirove nafte, u srijedu prošao kroz Hormuški moreuz nakon što je više od dva mjeseca bio blokiran u Perzijskom zaljevu zbog američko-iranskog sukoba.