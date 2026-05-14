Tramp nahvalio Sija: Veliki ste vođa, to svima govorim

Tramp je rekao kako su dvije zemlje i ranije uspijevale brzo rješavati nesuglasice.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) sastao se u Pekingu s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping), a tokom uvodnog obraćanja uputio mu je niz pohvala i poručio da između SAD-a i Kine postoji "fantastičan odnos".

- Kad god smo imali problem, ljudi to ne znaju, riješili bismo ga vrlo brzo. Pred nama je fantastična zajednička budućnost - izjavio je Tramp.

Poštovanje prema Kini

Američki predsjednik naglasio je da ima veliko poštovanje prema Kini i kineskom lideru.

- Imam takvo poštovanje prema Kini, prema poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa, to govorim svima. Ponekad ljudi ne vole kad to kažem, ali ja to svejedno kažem jer je istina. Uvijek govorim istinu - rekao je Tramp obraćajući se Si Đinpingu.

Dodao je kako je u Peking doveo vodeće američke biznismene.

- Nisam htio druge ili treće ljude u kompanijama. Htio sam samo one na vrhu. I oni su danas ovdje kako bi iskazali poštovanje vama i Kini - poručio je američki predsjednik.

Tramp je istakao i da američki privrednici žele širiti poslovanje s Kinom, ali je naglasio kako odnosi moraju biti "potpuno recipročni" sa strane SAD-a.

- Postoje oni koji kažu da je ovo možda najveći summit ikad. Ne mogu se sjetiti ničega sličnog. U Sjedinjenim Državama ljudi ne govore ni o čemu drugome - izjavio je Tramp.

Osjetljiv trenutak

Sastanak dvojice lidera održan je u osjetljivom trenutku za odnose dvije najveće svjetske ekonomije, koje pokušavaju stabilizovati veze opterećene trgovinskim sporovima, carinama, tehnološkim pitanjima, Tajvanom i ratom u Iranu.

Trampova posjeta Kini ranije je bila odgođena zbog sukoba s Iranom i američkog pritiska na Peking da pomogne u osiguravanju Hormuškog moreuza, ključnog pravca za globalnu trgovinu energentima. Prema ranijim izvještajima, Kina je odbila američki zahtjev za uključivanje u tu operaciju.