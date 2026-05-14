Si nakon susreta s Trampom: Bilateralni odnos Kine i SAD je najvažniji na svijetu, ne smijemo ga nikada upropastiti

Kineski predsjednik Si Đinping izjavio je danas da Vašington i Peking nikada ne smiju upropastiti bilateralne veze, naglašavajući partnerstvo umjesto rivalstva.

- Postizanje velikog podmlađivanja kineske nacije i činjenje Amerike ponovo velikom mogu ići ruku pod ruku - rekao je Si, obraćajući se Trampu i američkoj delegaciji tokom državnog banketa u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

"Najvažniji odnos na svijetu"

Možemo pomoći jedni drugima da uspijemo i unaprijedimo blagostanje cijelog svijeta. Obojica vjerujemo da je odnos Kine i SAD najvažniji bilateralni odnos na svijetu. Moramo učiniti da on funkcioniše i nikada ga ne smijemo upropastiti - napomenuo je Si.

Tramp se nalazi u trodnevnoj državnoj posjeti Kini, što je prva posjeta jednog aktuelnog američkog predsjednika u devet godina.

Si i Tramp održali su bilateralni samit ranije danas, koji je Bijela kuća opisala kao "dobar sastanak". Iako Si u svom obraćanju na banketu nije spomenuo Tajvan, on generalno koristi frazu "veliko podmlađivanje kineske nacije" kako bi ukazao na "ujedinjenje Tajvana" s kopnom.

- U novonastaloj situaciji, predsjednik Tramp i ja smo u potpunosti svjesni očekivanja naše dvije nacije i međunarodne zajednice, (mi) smo imali višestruke sastanke i telefonske pozive i održali odnose Kine i SAD uglavnom stabilnim - rekao je Xi.

Opisujući Trampovu posjetu kao "historijsku", kineski lider je kazao: "I Kina i Sjedinjene Države dobijaju saradnjom, a gube konfrontacijom; naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali."

Turbulentan svijet

Napominjući da je svijet "danas promjenjiv i turbulentan", Si je rekao da se odnosi Kine i SAD tiču i utiču na "interese preko osam milijardi ljudi u svijetu".

- Obje strane trebaju odgovoriti ovoj historijskoj odgovornosti i postojano upravljati gigantskim brodom kinesko-američkih odnosa naprijed i u pravom smjeru - dodao je.

Kineski lider je rekao da se Tramp "složio" da izgradi "konstruktivan kinesko-američki odnos strateške stabilnosti" za "stalan, zdrav i održiv razvoj" bilateralnih veza kako bi se "donijelo više mira, prosperiteta i napretka svijetu".

Predviđeno je da se Si i Tramp ponovo sastanu u petak na ceremoniji ispijanja kineskog čaja, kao i na radnom ručku, prije nego što avion Air Force One odveze američkog predsjednika kući.

Trampa prate najviši američki diplomata Marko Rubio, kao i šef odbrane Pit Hegset, što je rijetka pojava za šefa Pentagona.

Pit i njegov kineski kolega Dong Jun viđeni su kako razgovaraju u Velikoj dvorani prije nego što su Si i Tramp ušli u prostoriju na ručak.