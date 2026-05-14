Zaihiragić odgovorio na optužbe: Nakon što je Konaković doživio debakl u emisiji od mene, sad spinuju da zagovaram treći entitet

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić odgovorio je na optužbe koje su posljednjih dana prema njemu iznosili kadrovi SDP-a i NiP-a zbog njegove izjave o trećem entitetu, tvrdeći da je riječ o “ironiji i ismijavanju same ideje”, a ne o bilo kakvoj političkoj ponudi ili zagovaranju nove teritorijalne reorganizacije Bosne i Hercegovine. Zahiragić navodi kako je njegova izjava iz jednog podcasta svjesno izvučena iz konteksta nakon, kako tvrdi, “debakla Elmedina Konakovića” u emisiji “Odbrojavanje” na BHRT-u. Naravno da nema ništa od trećeg entiteta i naravno da se to nikada neće desiti. Moja ironična izjava nije nikakva ponuda za pregovore, nego potpuno obesmišljavanje takve ideje - poručio je Zahiragić.



On podsjeća da je govorio o događaju u Zagrebu na kojem su crtane karte trećeg entiteta te da je upravo kroz ironiju pokušao pokazati apsurd takvih prijedloga. Rekao sam da cijeli Srednjobosanski kanton, Mostar, Stolac, Čapljina, Livno, pa čak ni Neum, nikada ne mogu biti dio bilo kakvog hrvatskog entiteta, te da bismo onda eventualno mogli “razmišljati” o administrativnoj jedinici u Širokom Brijegu i Grudama, što je teritorija manja čak i od današnjeg Zapadnohercegovačkog kantona - naveo je. “HDZ-u danas ni ne treba treći entitet” Zahiragić tvrdi kako je “šizofrena kampanja laži” SDP-a i NiP-a pokušaj skretanja pažnje s, kako kaže, političkih ustupaka koje je Trojka napravila HDZ-u. Prema njegovim riječima, zahvaljujući Schmidtovim amandmanima i politici aktuelne vlasti, HDZ je već ostvario dominaciju nad ključnim polugama vlasti u Federaciji BiH. HDZ-u trenutno ni nije cilj treći entitet, jer su zahvaljujući Schmidtovim amandmanima, ali i popustljivosti servilne Trojke, potpuno ovladali Federacijom BiH - tvrdi Zahiragić. Optužio je vlast da je “grubom suspenzijom Ustava” formirala Vladu FBiH bez podrške bošnjačke većine u Klubu Bošnjaka, te da je HDZ-u prepustila ključne sektore. Po prvi put u historiji Federacije pod kontrolom jedne stranke i praktično jednog naroda našli su se Ministarstvo saobraćaja, Autoceste FBiH i Ceste FBiH. Finansijski prioriteti usmjereni su dominantno prema Hercegovini, a HDZ-u su prepušteni i FTV, Federalna uprava policije i niz drugih institucija - naveo je.