Putin govorio o miru pa napao Ukrajinu kao nikad dosad: Zelenski naredio osvetu

Kijev je u noći na četvrtak potresla serija snažnih eksplozija u novom masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima, koji je djelimično uništio veliku stambenu zgradu. U napadu je poginulo najmanje osam osoba, a povrijeđeno najmanje 44. Predsjednik Volodimir Zelenski naložio je vojsci da pripremi "moguće formate našeg odgovora" na smrtonosni napad. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine na istočnoj obali grada, gdje je do sada spašeno 11 osoba. Prema podacima gradskih zvaničnika, do 16 sati po lokalnom vremenu potvrđeno je osam smrtnih slučajeva, uključujući dijete od 13 godina, dok se 17 osoba i dalje vodi kao nestalo, javlja "Ukrajinska pravda". Drugi izvještaj navodi dob djeteta od 12 godina te da je nestalo 20 osoba. Detalji napada Napad je započeo nešto prije 1 sat ujutro, a prve eksplozije u Kijevu odjeknule su oko 3 sata. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da su se u okrugu Darnicki urušili dijelovi stambene zgrade.

- Uništeno je osamnaest stanova. Operacija spašavanja i potrage je u toku. Prema preliminarnim informacijama, 11 osoba je spašeno iz zgrade - rekao je Kličko. Zbog napada, Kijev je petak, 15. maj, proglasio danom žalosti, spustivši zastave na pola koplja i zabranivši sve zabavne događaje. Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je u noćnom napadu Rusija lansirala 56 projektila različitih tipova, uključujući balističke projektile Iskander i aerobalističke Kinžal, kao i 675 dronova. Protuzračna odbrana uspjela je oboriti ili omesti 29 krstarećih projektila, 12 projektila tipa Iskander ili S-400 te 652 drona. Krhotine su uzrokovale požare i oštećenja na stambenim i poslovnim zgradama u više gradskih okruga, a napadnuta je i energetska infrastruktura, što je dovelo do prekida opskrbe vodom na lijevoj obali Kijeva, prenosi "The Kyiv Independent". Svjedočanstva užasa Stanovnici pogođenog područja opisali su trenutke užasa. IT stručnjaci Tivan Hachatrijan i Karolina Košleckaja isprva su mislili da je pogođena njihova zgrada. - Nakon eksplozije, ljudi su počeli vikati, vrištati - prisjetio se Hachatrijan. "Ne osjećate se sretno što to nije bila vaša zgrada, već samo osjećate šok. Uopće se ne osjećate bolje, samo osjećate isto, prazninu u sebi." Umirovljenik Serhij Jatsura, koji je već raseljen zbog rata, bio je na prozoru kada je projektil pogodio zgradu preko puta. - Vidio sam kako projektil leti, pogodio je oko trećeg kata. Bio sam odbačen, sve je bilo razbijeno. Sve je gorjelo, ljudi su vrištali dolje - rekao je. "Namjerna teroristička taktika" Nakon sastanka Stožera vrhovnog zapovjednika, predsjednik Zelenski je izjavio da je Rusija u samo dva dana, 13. i 14. maja, na Ukrajinu lansirala 1.567 dronova i 56 projektila. "Održao sam sastanak Stožera.