Tramp: "Liječili smo ljude koji su bili mrtvi, čovjek je bio mrtav, djeca su plakala, dali smo mu lijek i oporavio se"

- Liječili smo ljude koji su bili mrtvi”, rekao je Tramp. “Imali smo slučaj osobe kojoj su dali posljednju pomast - bila je otpisana, djeca su plakala i sve ostalo - a onda smo joj počeli davati ovaj lijek. I osoba se oporavila. Stvar funkcioniše.”

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je na konferenciji za medije izjavio da novi lijek, koji nije imenovao, navodno može “vratiti ljude iz mrtvih”. Obraćajući se novinarima, Tramp je s velikim entuzijazmom opisao djelovanje tog preparata.

Tokom oba Trampova mandata, američka javnost se navikla na česte netačne ili preuveličane tvrdnje, a njegovi saradnici nerijetko naknadno pokušavaju ublažiti ili reinterpretirati takve izjave. Tako bi se moglo tumačiti da izraz “mrtav” nije korišten doslovno, već kao slikovit opis pacijenta u izrazito teškom zdravstvenom stanju.

Ako se pogleda snimak cijelog obraćanja, može se vidjeti da je Tramp do ove izjave došao govoreći o Zakonu o pravu na pokušaj (Right to Try Act), usvojenom tokom njegovog prvog mandata. Taj zakon omogućava terminalno bolesnim pacijentima pristup eksperimentalnim terapijama koje bi inače bile smatrane previše rizičnim ili nedovoljno testiranim.

Čini se da je Tramp u svom prepoznatljivom stilu ideju rijetkog oporavka teško bolesnih pacijenata, koji se ponekad zaista dešava, predstavio kao široko pravilo i time je značajno preuveličao.

Također, važno je napomenuti da je, prema analizama i izvještajima portala “Stat”, stvarni efekat Zakona o pravu na pokušaj i dalje sporan. Kritičari tvrde da su pacijenti i prije tog zakona već imali određeni pristup eksperimentalnim terapijama, te da je nova regulativa potencijalno oslabila njihovu pravnu zaštitu u situacijama u kojima bi mogli biti izloženi zloupotrebama.