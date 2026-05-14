Drama u Pekingu: Trampovi i Sijevi ljudi se posvađali tokom posjete

Američki i kineski sigurnosni timovi sukobili su se u četvrtak zbog problema u komunikaciji tokom putovanja delegacije predsjednika Donalda Trampa kroz Peking. Napetosti su se u više navrata pojačavale tokom događaja koje je organizovala Kina, dok su Tramp i Si Đinping pokušavali ublažiti tenzije između dvije države.

Agent Tajne službe izazvao zastoj

Nakon ceremonije dobrodošlice u Velikoj sali naroda i bilateralnog sastanka iza zatvorenih vrata, zvaničnici obje strane nekoliko puta su se sukobili zbog sigurnosnih procedura i protokola. Američki novinari kasnili su oko pola sata s ulaskom u kompleks Hrama neba nakon rasprave o tome da li agentu Tajne službe, koji je pratio medije, može biti dozvoljen ulazak s vatrenim oružjem.

- Šta je potrebno da bismo izašli odavde? - rekla je jedna američka zvaničnica kineskim kolegama, prema snimku incidenta koji je objavio Reuters.

- Ako ste došli sa Sijem, a mi vam kažemo da ne možete otići s njim, onda imamo problem - rekao je drugi američki delegat.

Na snimku se čuje kako kineski zvaničnici raspravljaju o zahtjevu, dok američka strana insistira da moraju ostati uz Trampa tokom kretanja delegacije. Tenzije su dodatno porasle kada su američki zvaničnici i novinari u više navrata govorili kineskoj strani da “moraju krenuti”.

Na kraju je postignut kompromis i američka delegacija uspjela se pridružiti predsjedničkoj koloni vozila.

Podsjetnik na 2018. godinu

To je bio drugi incident tog dana koji je izazvao napetosti. Ranije, prije bilateralnog sastanka, jedan američki zvaničnik rekao je grupi kineskih medija da moraju dozvoliti novinarima Bijele kuće ulazak na događaj radi kratkog snimanja prije početka zatvorene sjednice, a i tada je rasprava vođena povišenim tonovima.

Podsjećamo, tokom Trampove posjete Pekingu 2018. godine dogodio se sličan sukob oko takozvane “nuklearne fudbalske lopte” – aktovke s američkim kodovima i sistemima za lansiranje nuklearnog oružja – kada je kineski zvaničnik negirao da vojni pomoćnik može unijeti torbu na događaj.

Tadašnji šef Trampovog kabineta Džon Keli naredio je pomoćniku da požuri naprijed, nakon čega je incident brzo riješen.

Oklopni Cadillac i 900 članova pratnje

Američka Tajna služba organizovala je veliku sigurnosnu operaciju tokom državne posjete Pekingu, nakon više pokušaja atentata na predsjednika. Agencija je pod stalnim pritiskom još od Trampove predsjedničke kampanje, a prošlog mjeseca našla se pod dodatnom istragom nakon što je naoružani muškarac pucao na agenta tokom događaja Udruženja dopisnika Bijele kuće u Vašingtonu.

Sigurnosnu situaciju dodatno komplikuje aktuelni sukob s Iranom, koji održava bliske odnose s Kinom.