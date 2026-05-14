Aragči: Iran se neće pokoriti prijetnjama SAD-a i Izraela

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči komentarisao je ponovljene prijetnje Sjedinjenih Američkih Država i Izraela prema Iranu, poručivši da je Teheran navikao na takvu retoriku.

- Dugo ponavljaju svoje prijetnje na različite načine, ali i sami znaju da od tih prijetnji, pa čak ni od rata koji su pokrenuli, nisu dobili i neće dobiti nikakve rezultate - rekao je Aragči za novinsku agenciju IRNA.

“Ne postoji vojno rješenje”

Iranski šef diplomatije naglasio je da pitanja povezana s Iranom nemaju vojno rješenje te poručio da se njegova zemlja “neće pokoriti”.

Aragči je dodao da druga strana mora shvatiti kako se rješenja za odnose s Iranom ne mogu tražiti na vojnom planu.

U međuvremenu je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da mu je kineski predsjednik Si Đinping tokom sastanka u Pekingu rekao kako Kina neće isporučivati vojnu opremu Iranu te da podržava održavanje otvorenog Hormuškog moreuza.

- Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je velika izjava - rekao je Tramp u intervjuu za FOX News.

Otvaranje Hormuza

Tramp je dodao da mu je Si poručio kako Kina želi da Hormuški moreuz ostane otvoren jer Peking iz tog regiona kupuje velike količine nafte.

- Predsjednik Si volio bi vidjeti postizanje dogovora. Rekao je: ‘Ako mogu ikako pomoći, želio bih pomoći’ - kazao je Tramp.

Kineske vlasti zasad nisu potvrdile Trampove tvrdnje.

U saopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova nakon sastanka ne spominju se Iran ni Hormuški moreuz, već se navodi da su dvojica lidera razgovarala o “glavnim međunarodnim i regionalnim pitanjima”, uključujući Bliski istok, Ukrajinu i Korejsko poluostrvo.