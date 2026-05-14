Tramp u Kinu stigao bez privatnog telefona: Američki obavještajci uveli stroge mjere digitalne izolacije

Američka delegacija, koju predvodi Donald Tramp (Donald Trump), nalazi se pod strogim mjerama digitalne izolacije tokom službene posjete Kini. Svim članovima tima, uključujući savjetnike i osiguranje, izdana su posebna uputstva o korištenju elektronskih uređaja kako bi se spriječila eventualna špijunaža.

Kompletna delegacija Sjedinjenih Američkih Država prije puta je ostavila privatne mobilne telefone, laptope i tablete. Umjesto njih, zvaničnici, pomoćnici i pripadnici Tajne službe koriste posebno pripremljene privremene uređaje s veoma ograničenim funkcijama i minimalnim pristupom podacima.

Stroga pravila i posebne mjere zaštite

Federalne smjernice SAD-a strogo zabranjuju povezivanje uređaja na nepoznate USB priključke ili lokalne stanice za punjenje zbog rizika od instaliranja zlonamjernog softvera i krađe podataka. Dozvoljena je upotreba isključivo provjerenih vladinih punjača i prijenosnih baterija.

Američki zvaničnici polaze od pretpostavke da bi svaka Wi-Fi mreža i elektronski uređaj u Kini mogli biti kompromitirani. Ovakve rigorozne mjere digitalne sigurnosti ne odnose se samo na državne službenike, već i na direktore velikih američkih kompanija koji prate Trampa tokom posjete.

Kina odbacuje optužbe

Dok američka strana provodi stroge sigurnosne protokole, Liu Pengju (Liu Pengyu), portparol kineske ambasade, odbacio je optužbe o cyber špijunaži. Naveo je da su takve tvrdnje neutemeljene te da Kina poštuje međunarodne standarde kada je riječ o digitalnoj sigurnosti.

Posjeta dolazi u trenutku pojačanih tenzija između dvije svjetske sile, u kojima tehnologija ima ključnu ulogu u geopolitičkim odnosima. Uprkos negiranjima iz Pekinga, Bijela kuća ne želi preuzeti nikakav rizik, pa je cijela diplomatska misija pretvorena u svojevrsni test izdržljivosti američkih sistema kibernetičke zaštite.