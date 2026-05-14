Trampov čovjek za granice podnio ostavku: "Vrijeme je da odem"

Majkl Benks (Michael Banks), direktor američke Granične patrole, agencije zadužene za sigurnost granica koju je administracija Donalda Trampa (Donald Trump) sve više angažirala i u imigracijskim operacijama širom američkih gradova, objavio je da podnosi ostavku.

Njegov odlazak, koji je prvo otkriven u intervjuu za Fox News, a potom potvrđen iz Ministarstva domovinske sigurnosti, predstavlja novu promjenu među ključnim ljudima zaduženim za provođenje Trampove imigracijske politike. Sve dolazi u trenutku kada republikanska administracija očigledno prilagođava svoj pristup, piše Associated Press.

"Jednostavno je došlo vrijeme", rekao je Benks za Fox News.

- Smatram da sam agenciju, koja je nadzirala najnesigurniju, katastrofalnu i haotičnu granicu, transformirao tako da sada nadzire najsigurniju granicu koju je ova zemlja ikada imala.

Rodni Skot (Rodney Scott), povjerenik Američke carine i zaštite granica (CBP), zahvalio je Benksu na službi "tokom jednog od najizazovnijih perioda za sigurnost granica".

Bijela kuća zasad nije komentirala njegov odlazak. Sam Benks je dodao kako je nakon 37 godina rada odlučio da je "vrijeme da uživa u porodici i životu".

Promjene u vrhu imigracijskih službi

Još nije poznato ko će naslijediti Benksa na čelu Granične patrole. Njegova ostavka dolazi dva mjeseca nakon što je Markvejn Malin (Markwayne Mullin), bivši republikanski senator iz Oklahome, preuzeo funkciju ministra domovinske sigurnosti.

To ministarstvo nadzire i Carinsku i graničnu službu (CBP), kao i Imigracijsku i carinsku službu poznatu pod skraćenicom ICE.

Promjene se dešavaju i unutar ICE-a. Vršilac dužnosti direktora Tod Lajons (Todd Lyons) napustit će funkciju krajem maja, a zamijenit će ga Dejvid Venčurela (David Venturella), koji se vraća u državnu službu nakon godina rada u privatnom sektoru.

Bio među ključnim ljudima Trampove politike

Benks je predvodio agenciju koja je bila na prvoj liniji Trampovih pokušaja provođenja strožih imigracijskih zakona, ali za razliku od pojedinih drugih zvaničnika nije često bio u centru pažnje javnosti.

CBP je od 2025. godine učestvovao u brojnim operacijama provođenja imigracijskih zakona, uglavnom u gradovima pod upravom demokrata. Te akcije dovele su do naglog povećanja broja hapšenja, ali i do smrtonosne pucnjave u Mineapolisu, kada su savezni imigracijski agenti usmrtili dvoje američkih državljana.

Benks se u Graničnu patrolu vratio 2025. godine nakon duge karijere u agenciji. Posebno se istakao kao "granični car" republikanskog guvernera Teksasa Grega Abota (Greg Abbott), u vrijeme kada su ilegalni prelasci granice dosezali rekordne brojke.

Teksas je tada pokrenuo višemilijardersku operaciju koja je izazvala otvorene sukobe s administracijom Džoa Bajdena (Joe Biden).

Pad ilegalnih prelazaka granice

Dok je broj hapšenja zbog ilegalnih prelazaka granice padao na najniže nivoe još od sredine šezdesetih godina prošlog stoljeća, Benks je ostao relativno povučen u javnosti.

Nije prisustvovao ni ovogodišnjem Sajmu sigurnosti granica u Finiksu, godišnjoj konferenciji na kojoj vladini zvaničnici informiraju kompanije i dobavljače o situaciji na granici.

Njegov nadređeni Skot, blizak saveznik Trampovog "graničnog cara" Toma Homana (Tom Homan), češće je nastupao kao javno lice agencije.

CBP je osnovan 2003. godine i zadužen je za provođenje carinskih, imigracijskih i poljoprivrednih propisa radi zaštite američkih granica.