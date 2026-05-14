Video / Oluja ubila 89 ljudi, a ono što se desilo ovom jadničku je zastrašujuće!

Najmanje 89 osoba poginulo je u razornom nevremenu koje je pogodilo indijsku saveznu državu Utar Pradeš, objavile su lokalne vlasti u četvrtak, prenosi dpa.

Više od 50 ljudi je povrijeđeno, dok je oko 90 objekata oštećeno usljed obilnih padavina, grada i udara gromova koji su pogodili ovu sjevernu indijsku državu. Stradalo je i najmanje 114 grla stoke.

Glavni ministar Utar Pradeša Jogi Aditjanat (Yogi Adityanath) naredio je da se porodicama pogođenim nevremenom pruži finansijska pomoć.

U mnogim dijelovima najmnogoljudnije indijske države, koja ima oko 240 miliona stanovnika, drveće je čupano iz korijena, a dalekovodi su uništeni.

Prema navodima lokalnih medija, više osoba izgubilo je život nakon urušavanja zidova i objekata tokom snažne oluje.

Posebnu pažnju izazvao je dramatičan snimak iz okruga Bareli, na kojem se vidi muškarac kojeg snažan vjetar nosi desetak metara iznad zemlje.