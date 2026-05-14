Video / Oluja ubila 89 ljudi, a ono što se desilo ovom jadničku je zastrašujuće!

Najmanje 89 osoba poginulo je u razornom nevremenu koje je pogodilo indijsku saveznu državu Utar Pradeš, objavile su lokalne vlasti u četvrtak, prenosi dpa.
PREŽIVIO NEMOGUĆE
Posebnu pažnju izazvao je dramatičan snimak na kojem se vidi muškarac kojeg snažan vjetar nosi desetak metara iznad zemlje
Oluja u Indiji. Platforma X
Više od 50 ljudi je povrijeđeno, dok je oko 90 objekata oštećeno usljed obilnih padavina, grada i udara gromova koji su pogodili ovu sjevernu indijsku državu. Stradalo je i najmanje 114 grla stoke.
Glavni ministar Utar Pradeša Jogi Aditjanat (Yogi Adityanath) naredio je da se porodicama pogođenim nevremenom pruži finansijska pomoć.
U mnogim dijelovima najmnogoljudnije indijske države, koja ima oko 240 miliona stanovnika, drveće je čupano iz korijena, a dalekovodi su uništeni.
Prema navodima lokalnih medija, više osoba izgubilo je život nakon urušavanja zidova i objekata tokom snažne oluje.
Posebnu pažnju izazvao je dramatičan snimak iz okruga Bareli, na kojem se vidi muškarac kojeg snažan vjetar nosi desetak metara iznad zemlje.
Na snimku se vidi kako muškarac pokušava da se zadrži za limeni krov koji je oluja otrgnula, ali ga vjetar potom podiže u zrak i baca poput igračke.
Prema dostupnim informacijama, muškarac je preživio pad, iako je zadobio povrede. Nezvanično, prošao je samo sa slomljenom rukom uprkos stravičnim scenama koje su zabilježene tokom nevremena.
