Historijski pojam o kojem bruji planeta: Si ga je prvi spomenuo Trampu, a evo šta se krije iza njega

Tokom zvaničnog susreta u Kini, lider te države Si Đinping upozorio je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na opasnost od "Tukididove zamke". Ovaj antički pojam opisuje rizik od globalnog sukoba između vladajuće sile i one koja je u usponu.

Samit koji su održali Donald Tramp i Si Đinping danas je jedna od glavnih svjetskih tema, a posebnu pažnju izazvala je poruka koju je Si uputio tokom susreta. On je naglasio da Kina i SAD moraju prevazići ovaj historijski izazov kako bi sačuvali stabilnost. Si Đinping se pozvao na djela antičkog grčkog historičara Tukidida kako bi istakao da dvije najveće svjetske sile moraju izbjeći direktan sukob i pronaći potpuno novi model međusobnih odnosa.

Riječ je o terminu koji se često koristi u međunarodnim odnosima i opisuje situaciju u kojoj sila u razvoju ugrožava dominaciju već etablirane sile, što nerijetko vodi ka ratu. Izraz potječe iz opisa Peloponeskog rata između Atine i Sparte, kada je zabilježeno da su uspon Atine i strah koji je taj proces izazvao u Sparti učinili rat neizbježnim. Si je upozorio da se svijet danas nalazi na raskrsnici, u periodu velikih turbulencija i neizvjesnosti.

Historijska pozadina i opasnost od sukoba

Pojam "Tukididova zamka" dodatno je popularizirao američki politikolog Graham Alison kako bi opisao mogući sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Allison je ovaj termin predstavio 2012. godine u tekstu za Financial Times, a kasnije ga je detaljnije razradio u knjizi "Destined for War" iz 2017. godine. U tom djelu on tvrdi da su Kina i SAD na kursu sudara, ali i naglašava da rat nije neizbježan ukoliko obje strane ulože ozbiljan diplomatski napor.

Tokom rada u Belfer Center for Science and International Affairs (Belfer centar za nauku i međunarodne odnose) pri Harvard University, Alison je analizirao 16 historijskih slučajeva u kojima je sila u usponu izazvala vodeću svjetsku silu. Prema rezultatima tog istraživanja, čak 12 takvih situacija završilo se ratom, što predstavlja zabrinjavajuću statistiku za savremene lidere.

Teorija Grahama Alisona

Ipak, teorija koju je postavio Graham Allison izazvala je brojne rasprave među stručnjacima. Dok jedni smatraju da rivalstvo SAD-a i Kine zaista nosi rizik ozbiljnog sukoba, drugi ocjenjuju da savremeni međunarodni odnosi čine takav scenario manje vjerovatnim. Ključni faktori koji bi mogli spriječiti rat su duboka ekonomska povezanost dvije države, kao i nuklearno odvraćanje koje nije postojalo u antičko vrijeme.

Bez obzira na različita tumačenja, poruka koju je poslao Si Đinping jasno ukazuje na to da su u Pekingu svjesni historijskih pritisaka. Izbjegavanje zamke zahtijevat će od Donald Tramp i kineskog rukovodstva strateško strpljenje i spremnost na kompromise koji do sada nisu viđeni u odnosima velikih sila.