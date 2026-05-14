Video / Zaplijenjene tone kokaina na Karibima, evo kako su Amerikanci presreli krijumčare

Američka obalna straža saopćila je u četvrtak da je zaustavila tri sumnjiva broda za krijumčarenje droge koji su prevozili kokain u Karipskom moru u blizini Kolumbije, zaplijenivši narkotike u vrijednosti od skoro 45,8 miliona dolara (39,2 miliona eura), javlja Anadolu.

Operacija kod Kolumbije

Operacija je izvedena 8. maja, oko 145 kilometara od kolumbijskog grada Cartagene, prema saopćenju Obalne straže.

Zvaničnici su rekli da su brodovi prevozili 2.760 kilograma kokaina.

- Ova zapljena predstavlja 2,3 miliona potencijalno smrtonosnih doza kokaina koje neće stići na američke ulice - navodi se u saopćenju.

Obalna straža navela je da je brod Tahoma lansirao dva mala broda i helikopterski tim kako bi istovremeno zaustavili sva tri plovila.

Jedan od sumnjivih krijumčarskih brodova navodno je pokušao pobjeći i navodno je ignorisao naredbe da se zaustavi.

Mjere upozorenja

Pripadnici Obalne straže potom su upotrijebili mjere upozorenja, uključujući snajperske hice prema motorima broda, kako bi zaustavili i onesposobili plovilo.