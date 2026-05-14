Haotični trenuci tokom Trampove posjete Kini: Došlo do više fizičkih sukoba, povrijeđena i zvaničnica Bijele kuće

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) boravi u posjeti Kini, a iza kulisa sastanaka s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping) zabilježeno je više incidenata, uključujući i fizičke sukobe.

U okviru nastojanja kineskih zvaničnika da zadrže strogu kontrolu nad američkom delegacijom i načinom izvještavanja o globalnom medijskom događaju, američki novinari su bili izloženi strogim ograničenjima. Kako piše New York Post, među mjerama su bili ograničen pristup toaletima i oduzimanje boca s vodom.

Tri incidenta

Pored toga, zabilježena su tri incidenta u kojima je čak postojao i fizički element.

Prvi incident dogodio se kada je grupa kineskih novinara utrčala na Trampov jutarnji bilateralni sastanak sa Sijem, pri čemu su oborili članicu tima Bijele kuće zaduženu za organizaciju događaja i potom prešli preko nje.

Službenica je zadobila modrice i bila je potresena, ali nije teže povrijeđena, dok su njene kolege oštro protestovali zbog ponašanja kineskih medija.

Drugi incident desio se u poslijepodnevnim satima, kada kineski zvaničnici nisu dozvolili agentu Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država, koji je pratio novinare, da uđe u obezbijeđeni prostor jer je nosio vatreno oružje, što je standardna procedura zaštite.

Nakon toga je uslijedio sukob koji je trajao oko 30 minuta, dok su američki novinari i delegacija odbijali nastaviti kretanje bez agenta, dok su kineski zvaničnici insistirali da mu se oduzme oružje.

Nakon višestrukih rasprava i zastoja, pozvan je drugi agent Tajne službe koji je imao odobrenje za ulazak, te je preuzeo pratnju novinara, dok je prvi agent ostao bez propusnice.

Zadržavanje novinara

Nakon što su dvojica lidera završila fotografisanje, nastavili su obilazak, dok su američki novinari odvedeni u prostoriju za čekanje i privremeno zadržani unutra.

Kada je došlo vrijeme za odlazak Trampa, kineski zvaničnici su odbili dozvoliti novinarima da se ponovo pridruže predsjedničkoj koloni vozila, što je izazvalo novu rundu glasnih rasprava.

U jednom trenutku, tokom ponovljenih povika "moramo ići", zvaničnik Bijele kuće poručio je kineskoj strani da američka administracija nikada ne bi postupila na isti način kada bi uloge bile zamijenjene, navodi New York Post.

Na kraju, dok je Tramp već bio u predsjedničkoj koloni i čekao novinare, jedan službenik Bijele kuće dao je signal: "Idemo". To je bio znak američkom timu da se probije i napusti prostor.