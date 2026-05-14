U Kijevu 16 mrtvih nakon ruskog napada, među njima i djeca

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći između 13. i 14. maja porastao je na 16, među kojima su i dvoje djece. Povrijeđeno je još 57 osoba, od kojih je 27 hospitalizirano, saopćili su Državna služba za vanredne situacije Ukrajine i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, kako prenosi Ukrajinska pravda.

Spasilačke ekipe i dalje su angažirane na terenu u kijevskom okrugu Darnicki, gdje se provodi intenzivna potraga i spašavanje preživjelih. U operacijama učestvuje 170 spasilaca sa 51 komadom opreme, uz podršku tri tima sa psima tragačima. Na terenu su prisutni i psiholozi koji pružaju pomoć pogođenim građanima.

Prema prvim informacijama Državne službe za vanredne situacije, u početnoj fazi bilo je potvrđeno 12 smrtnih slučajeva. Tada je gradonačelnik Kličko naveo da je povrijeđeno 46 osoba, uključujući jedno dijete, te da je 20 povrijeđenih smješteno u bolnice širom grada.

Nakon novih podataka objavljenih oko 22:30 sati, broj poginulih porastao je na 16. Spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine, a zvanični bilansi stradalih i dalje se ažuriraju kako operacije napreduju.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je petak, 15. maj, danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na ukrajinsku prijestolnicu.

Tom prilikom je saopćeno da će zastave na svim gradskim institucijama biti spuštene na pola koplja, a ista preporuka upućena je i državnim organima i privatnim subjektima. Za taj dan otkazani su svi zabavni događaji u gradu, navodi Ukrajinska pravda.