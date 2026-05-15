Trampa oduševile kineske ruže, Đinping mu obećao poslati sjeme: Nastavljaju se razgovori o trgovini

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) održao je kratak sastanak sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping) u Pekingu, nakon čega su prošetali vrtovima kompleksa Zhongnanhai. Tramp je bio toliko oduševljen tamošnjim ružama da mu je Đinping obećao poslati njihovo sjeme.

Nakon desetak minuta razgovora bez prisutnosti novinara, dvojica čelnika uputila su se u šetnju.

- Ovo su najljepše ruže koje je iko ikada vidio - rekao je Tramp. Na novinarsko pitanje uživa li u posjeti, odgovorio je podizanjem palca, dok je kineska pratnja poručila: "Bez pitanja". Prošetali su natkrivenim prolazom sa zelenim stubovima i svodovima oslikanim pticama i tradicionalnim kineskim planinskim prizorima do malog trga gdje su pozirali za fotografiju.

Kasnije su Tramp i Si sjedili u raskošnom paviljonu, gdje je kineski predsjednik uz pomoć prevoditelja govorio o historiji Zhongnanhaija. Sastanku su prisustvovali i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), državni sekretar Marko Rubio (Marco) te ministar financija Skot Besent (Scott Bessent). Si je potvrdio da će Trampu poslati sjemenke ruža, a Tramp je dodao kako su postigli "fantastične trgovinske sporazume".

Uprkos pozitivnoj retorici, ostaju otvorena ključna pitanja. Analitičari ističu da duboke razlike i dalje postoje po pitanju carina i američkih izvoznih kontrola. Jedna od ključnih tačaka na kineskom popisu želja jest pristup vrhunskim američkim kompjuterskim čipovima, poput onih kompanije Nvidia, koji su ključni za razvoj umjetne inteligencije. SAD je posljednjih godina ograničio prodaju tih čipova Kini, a Si će vjerojatno tražiti ukidanje tih ograničenja.

Također se pomno prati hoće li biti riječi o Tajvanu. Neki analitičari smatraju da Peking u Trampu vidi priliku po tom pitanju.

- Procjena Pekinga je da bi sam Tramp mogao biti otvoren za saradnju ili ublažavanje podrške Tajvanu kako bi održao stabilnost s Kinom" -kaže Amanda Hsiao, direktorica za Kinu u Eurasia Group, objašnjavajući da Peking Trampa smatra transakcijski orijentiranim.