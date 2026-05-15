Ukrajina uzvratila na brutalni ruski napad u kojem je poginulo 20 ljudi: Pogođena jedna od najvećih rafinerija

Stanovnici grada izvijestili su da su vidjeli nekoliko dronova prije nego što su čuli više glasnih eksplozija na području rafinerije. U jutarnjim satima nakon napada nad gradom su se vidjeli veliki stupovi dima.

Ukrajina je izvela veliki napad na više ruskih regija, a snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama prikazuju golemi požar u rafineriji nafte u Rjazanju, a ruski medijski kanali na Telegramu izvijestili su o napadima i na drugim lokacijama, piše The Kyiv Independent.

Rafinerija u Rjazanju smatra se jednom od najvećih u Rusiji, s godišnjom proizvodnjom većom od 17,1 miliona tona nafte. Zbog svoje uloge u opskrbi ruske ratne mašine, redovno je meta napada. Rjazanj se nalazi oko 450 kilometara od ukrajinske granice i 180 kilometara jugoistočno od Moskve.

Guverner Rjazanjske oblasti Pavlo Malkov izjavio je da su ostaci drona pogodili neimenovano preduzeće i nekoliko stambenih zgrada. Prema njegovim tvrdnjama, u napadu su poginule tri osobe, a 12 ih je povrijeđeno. Puni razmjeri nastale štete zasad nisu poznati.

Istovremeno, medijski kanali na Telegramu, pozivajući se na izvještaje lokalnog stanovništva, objavili su da je nakon djelovanja protuzračne odbrane viđen dim iznad vojnog aerodroma u mjestu Jejsk u ruskoj Krasnodarskoj oblasti.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izvijestio je da je nešto prije ponoći 14. maja srušeno pet ukrajinskih dronova dok su se približavali ruskoj prijestolnici. Zbog napada je bio privremeno obustavljen saobraćaj u moskovskim zračnim lukama Domodedovo i Šeremetjevo.

Eksplozije su se čule i u Jevpatoriji i Sakiju na okupiranom Krimu, izvijestio je Telegram kanal Krimski vjetar. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o ovim napadima, a The Kyiv Independent nije mogao neovisno potvrditi izvještaje o udarima ni tvrdnje ruskih dužnosnika.

Ovaj napad uslijedio je samo dan nakon smrtonosnog ruskog raketnog i bespilotnog udara na Kijev, u kojem je poginula najmanje 21 osoba, a najmanje 47 ih je ranjeno. Nakon napada na Kijev, predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je 14. maja kako je naredio vojsci da pripremi "moguće formate našeg odgovora".